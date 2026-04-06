Морская мина замедленного действия: смертельный газ Чёрного моря продолжает накапливаться

Под толщей спокойной воды Чёрного моря скрыта смертельная угроза — миллиарды тонн ядовитого газа, который может разрушить прибрежные территории, сообщает Lada.kz со ссылкой на hibiny.

Загадка сероводорода: как Чёрное море стало ядовитым

Чёрное море — один из самых уникальных водоёмов планеты. Его поверхность спокойна и привлекательна, но под этим «покровом красоты» скрывается смертоносный мир. Почти 90% его глубин заполнены сероводородом — газом, который делает воду непригодной для жизни.

Эта опасность зародилась около 7,5 тысяч лет назад, когда таяние ледников вызвало подъём мирового океана. Вода из Средиземного моря, прорвав Босфорский перешеек, стремительно хлынула в Черноморский бассейн. За десять месяцев уровень воды поднялся на 140 метров, затопив более 150 тысяч квадратных километров суши.

Пресноводные организмы, не выжившие в стремительно изменившихся условиях, осели на дне. В бескислородной среде их останки подверглись анаэробному разложению, вызывая выделение сероводорода — газа, который до сих пор накапливается в морской толще.

Биологическая бомба: чем опасен газ на глубине

По оценкам исследователей, на самых глубоких участках Чёрного моря концентрация сероводорода достигает 9,6 мг на литр воды. Общие запасы газа превышают 3,1 миллиарда тонн, и этот показатель продолжает расти.

Океанолог Александр Городницкий прямо называет Чёрное море «биологической бомбой». Регион отличается высокой сейсмической активностью, и сильное землетрясение может вызвать выброс газовых масс. В случае воспламенения сероводород способен привести к катастрофическим последствиям, сравнимым с ядерным взрывом.

Такая катастрофа вызовет кислотные дожди на сотни километров вокруг, уничтожит флору и фауну прибрежных районов и приведёт к длительной экологической катастрофе.

Научные идеи для спасения моря

Учёные уже предлагают несколько вариантов нейтрализации опасности. Один из них — использовать сероводород как топливо. Для этого в воду опускают длинную трубу, создают вакуум и позволяют газу фонтанировать на поверхность, где его можно безопасно утилизировать.

Другой способ предполагает насыщение глубин кислородом. Через специальные трубы подается пресная вода, которая, имея меньшую плотность, поднимается к поверхности, смешивая слои и постепенно снижая концентрацию токсичного газа.

Хотя эти решения технически сложны и требуют больших инвестиций, учёные подчёркивают: промедление с вмешательством увеличивает риск экологической катастрофы, способной затронуть миллионы людей и экосистему региона.