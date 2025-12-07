Партнерские роды отменили в Мангистау - в чем причина?

Введены временные ограничения на проведение партнёрских родов. Такое решение принято в управлении санитарно-эпидемиологического контроля, сообщает Lada.kz .

Фото: pixabay.com

По информации ведомства, такое решение принято в связи с ростом заболеваний ОРВИ в регионе.

Данная мера введена для снижения рисков распространения инфекции среди рожениц и новорождённых.