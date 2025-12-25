Непогода в Мангистау: возможны ограничения на трассах

В Мангистауской области с 25 по 28 декабря ожидается ухудшение погодных условий. По прогнозу филиала «Казгидромет», в регионе прогнозируются дождь и снег, понижение температуры воздуха и образование гололёда, передаёт Lada.kz.

фото ЦОК Мангистауской области

Как сообщили в Мангистауском областном филиале АО «НК „КазАвтоЖол“», в связи с неблагоприятной погодой на автомобильных дорогах республиканского значения возможно временное закрытие движения.

Водителей просят без крайней необходимости не выезжать за пределы населённых пунктов и следить за официальной информацией о состоянии трасс.