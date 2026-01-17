18+
17.01.2026, 09:09

Аким Актау связывает упадок бизнеса с плохим благоустройством террриторий

Новости Актау

В городских пабликах распространяются видеоролики с закрытыми и пустующими бутиками в торговых центрах Актау. Пользователи Сети предполагают, что дела в предпринимательской сфере идут не лучшим образом. Так ли это, журналисты спросили у акима Актау Абилкаира Байпакова на брифинге в Центре общественных коммуникаций, передаёт Lada.kz.

Фото с брифинга
Фото с брифинга

Отвечая на вопрос, аким города отметил, что не видит критической ситуации с закрытием бизнеса, подчеркнув при этом, что предпринимательство само по себе является непростым видом деятельности.

«Я не могу сказать, что у нас какая-то критическая ситуация с бизнесом. Предпринимательство - это всегда сложно, и здесь много факторов», - сказал аким.

По его словам, наличие клиентов напрямую связано с тем, насколько предприниматели готовы вкладываться в развитие и внешний облик своих объектов.

В качестве примера он привёл торговый центр «Сая Парк», открывшийся в Актау в 2025 году. По словам акима, перед Новым годом руководство торгового центра самостоятельно установило и украсило прилегающую территорию, создав горожанам праздничное настроение и привлекло тем самым к себе посетителей.

«Есть социальная ответственность бизнеса. Например, другие торговые центры этого не делали, хотя об этом никто не должен просить», - подчеркнул глава города.

Абилкаир Байпаков отметил, что многие торговые центры сегодня не уделяют должного внимания оформлению своих территорий, хотя благоустройство и праздничное украшение являются не только элементом городской среды, но и эффективным маркетинговым инструментом.

«Это простой маркетинговый ход. Люди видят красивое, ухоженное пространство, и у них появляется желание зайти, остаться, сделать покупку. Руководство тоже должно в этом плане поработать», - сказал аким.

По его мнению, развитие бизнеса невозможно без участия самих предпринимателей в формировании комфортной городской среды. В заключении аким ещё раз сделал акцент на необходимости активного участия бизнеса в благоустройстве, привлекая тем самым покупателей.

Комментарии

3 комментарий(ев)
Babooshka
Babooshka
Так вся это моё полотно текста к тому, что людям сложнее гулять по городу, ходить в эти ваши трк, трц и другие малые бизнесы не из-за того, что они жадные на маркетинг, а из-за того, что у них нет возможности да банально выйти в город, ведь город никак не благоустроен в удобство людям, да и автомобилям тоже, ввиду этого, людям вместо того чтобы познавать наш город, ходить в рестораны, гулять с друзьями в трц, предпочтительнее сидеть у себя дома и листать ленты соц сетей.
17.01.2026, 18:49
Babooshka
Babooshka
Так у нас в городе же вообще не развита инфраструктура из-за таких вот экспертов. Пешеходов нет, а если есть, то только у единиц рядом есть лежащий полицейский и светофор. После дождя нет нормальной системой канализации. Вся вода как было на асфальте, и там же остаётся. Нет нормальных тротуаров, чтобы гулять было веселее. А если есть тротуар, то для автомобилистов оно является парковкой. И вся эта проблема в городе, а половина жителей данного города живёт за пределами города, а именно в мангышлаке, баскудуке и в атамекене. И да, общественные транспорты вообще не развиты в нашем городе. Нет полосы для велосипеда, нет полос для автобусов, нет трамвая. А на дороге десятки автомобилей в котором один человек за рулём, а занимают они место в котором поместилось бы 5 автобусов с 50 пассажирами. Короче сам он виноват, но ищет крайнего.
17.01.2026, 18:44
Raiders
Raiders
ситуации разные,но надо смотреть в корень,сколько откат...спасибо,я,пошёл...ДА,ПОШЁЛ ТЫ....
17.01.2026, 05:52
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

