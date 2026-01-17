Аким Актау связывает упадок бизнеса с плохим благоустройством террриторий

В городских пабликах распространяются видеоролики с закрытыми и пустующими бутиками в торговых центрах Актау. Пользователи Сети предполагают, что дела в предпринимательской сфере идут не лучшим образом. Так ли это, журналисты спросили у акима Актау Абилкаира Байпакова на брифинге в Центре общественных коммуникаций, передаёт Lada.kz.

Фото с брифинга

Отвечая на вопрос, аким города отметил, что не видит критической ситуации с закрытием бизнеса, подчеркнув при этом, что предпринимательство само по себе является непростым видом деятельности.

«Я не могу сказать, что у нас какая-то критическая ситуация с бизнесом. Предпринимательство - это всегда сложно, и здесь много факторов», - сказал аким.

По его словам, наличие клиентов напрямую связано с тем, насколько предприниматели готовы вкладываться в развитие и внешний облик своих объектов.

В качестве примера он привёл торговый центр «Сая Парк», открывшийся в Актау в 2025 году. По словам акима, перед Новым годом руководство торгового центра самостоятельно установило и украсило прилегающую территорию, создав горожанам праздничное настроение и привлекло тем самым к себе посетителей.

«Есть социальная ответственность бизнеса. Например, другие торговые центры этого не делали, хотя об этом никто не должен просить», - подчеркнул глава города.

Абилкаир Байпаков отметил, что многие торговые центры сегодня не уделяют должного внимания оформлению своих территорий, хотя благоустройство и праздничное украшение являются не только элементом городской среды, но и эффективным маркетинговым инструментом.

«Это простой маркетинговый ход. Люди видят красивое, ухоженное пространство, и у них появляется желание зайти, остаться, сделать покупку. Руководство тоже должно в этом плане поработать», - сказал аким.

По его мнению, развитие бизнеса невозможно без участия самих предпринимателей в формировании комфортной городской среды. В заключении аким ещё раз сделал акцент на необходимости активного участия бизнеса в благоустройстве, привлекая тем самым покупателей.