В Мангистауской области усилены дополнительные меры против кори

Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №3 от 19 февраля 2026 года, на территории Мангистауской области усилены санитарно-противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия по профилактике кори. Об этом сообщили в региональном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля, передаёт Lada.kz .

Мухтар Сербаев

С 5 января в регионе проводится дополнительная иммунизация против кори;

Вакцинация детей в возрасте от 6 до 10 месяцев (включительно 29 дней) - до стабилизации эпидемиологической ситуации;

Проведение очищающей иммунизации среди невакцинированных детей от 2 до 5 лет (до 1 апреля);

Дополнительная иммунизация детей в возрасте от 7 до 18 лет (до 1 апреля);

Вакцинация медицинских работников до 30 лет, не получивших прививку или с неизвестным прививочным статусом (до 1 апреля);

Проведение эпидемиологического расследования и ежедневного медицинского наблюдения в очагах, где зарегистрированы случаи кори;

Усиление санитарно-противоэпидемических мероприятий в организованных коллективах (детские сады, школы и другие учреждения);

Рекомендация родителям проверить прививочный статус своих детей против кори и, при отсутствии вакцинации, получить профилактическую прививку;

Ограничение участия детей, не привитых против кори по различным причинам, в культурно-массовых мероприятиях и посещении игровых площадок в торгово-развлекательных центрах.

При появлении первых признаков заболевания (повышение температуры тела, головная боль, слабость, катаральные явления) и сыпи необходимо обратиться к врачу, пройти обследование на корь и строго выполнять все рекомендации.

Самым эффективным способом профилактики кори является своевременная и полная вакцинация. Родителей призывают уточнить прививочный статус своих детей и обратиться в медицинские организации.