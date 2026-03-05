18+
05.03.2026, 16:36

В Мангистауской области усилены дополнительные меры против кори

Новости Актау 0 865 Эшметова Светлана

Согласно постановлению Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан №3 от 19 февраля 2026 года, на территории Мангистауской области усилены санитарно-противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия по профилактике кори. Об этом сообщили в региональном департаменте санитарно-эпидемиологического контроля, передаёт Lada.kz.

Мухтар Сербаев
  • С 5 января в регионе проводится дополнительная иммунизация против кори;

  • Вакцинация детей в возрасте от 6 до 10 месяцев (включительно 29 дней) - до стабилизации эпидемиологической ситуации;

  • Проведение очищающей иммунизации среди невакцинированных детей от 2 до 5 лет (до 1 апреля);

  • Дополнительная иммунизация детей в возрасте от 7 до 18 лет (до 1 апреля);

  • Вакцинация медицинских работников до 30 лет, не получивших прививку или с неизвестным прививочным статусом (до 1 апреля);

  • Проведение эпидемиологического расследования и ежедневного медицинского наблюдения в очагах, где зарегистрированы случаи кори;

  • Усиление санитарно-противоэпидемических мероприятий в организованных коллективах (детские сады, школы и другие учреждения);

  • Рекомендация родителям проверить прививочный статус своих детей против кори и, при отсутствии вакцинации, получить профилактическую прививку;

  • Ограничение участия детей, не привитых против кори по различным причинам, в культурно-массовых мероприятиях и посещении игровых площадок в торгово-развлекательных центрах.

При появлении первых признаков заболевания (повышение температуры тела, головная боль, слабость, катаральные явления) и сыпи необходимо обратиться к врачу, пройти обследование на корь и строго выполнять все рекомендации.

Самым эффективным способом профилактики кори является своевременная и полная вакцинация. Родителей призывают уточнить прививочный статус своих детей и обратиться в медицинские организации.

Мы ежедневно контролируем эпидемиологическую ситуацию. Вакцинация - это главный способ защитить жизнь и здоровье не только детей, но и взрослых. Каждый родитель несёт ответственность за защиту своего ребёнка, а мы предпринимаем все необходимые меры», - подчеркнул Мухтар Сербаев, руководитель департамента.

