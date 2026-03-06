Сотрудники ЦОНа в Актау устроили протест из-за увольнения руководителя

В Актау утром 5 марта сотрудники одного из городских ЦОНов не вышли на работу. Посетителей, пришедших за государственными услугами, встретили пустые залы, передаёт Lada.kz по информации телеканала КТК.

фото архив Lada.kz

По словам очевидцев, около 09:40 в операционном зале практически не было специалистов. Позже в социальных сетях появилось видеообращение сотрудников центра обслуживания населения.

В нём работники заявили, что считают увольнение руководителя одного из отделов несправедливым. По их словам, начальника якобы отстранили от должности после жалобы одного из клиентов. В знак несогласия сотрудники временно отказались выходить на рабочие места.

В филиале госкорпорации «Правительство для граждан» по Мангистауской области подтвердили, что утром часть работников действительно не приступила к обслуживанию граждан. На место прибыли представители руководства.

«Руководство филиала прибыло на место и провело разъяснительную работу с сотрудниками. Около 10:45 работники вернулись на свои места, и обслуживание граждан было полностью возобновлено. В настоящее время отдел функционирует в штатном режиме», — сообщил директор филиала НАО «ГК «Правительство для граждан» по Мангистауской области Айбек Музбаев.

Был ли восстановлен в должности руководитель, из-за увольнения которого возник конфликт, в филиале не уточнили.

