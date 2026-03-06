Сотрудники ЦОНа в Актау устроили протест из-за увольнения руководителя

В Актау утром 5 марта сотрудники одного из городских ЦОНов не вышли на работу. Посетителей, пришедших за государственными услугами, встретили пустые залы, передаёт Lada.kz по информации телеканала КТК.
По словам очевидцев, около 09:40 в операционном зале практически не было специалистов. Позже в социальных сетях появилось видеообращение сотрудников центра обслуживания населения.
В нём работники заявили, что считают увольнение руководителя одного из отделов несправедливым. По их словам, начальника якобы отстранили от должности после жалобы одного из клиентов. В знак несогласия сотрудники временно отказались выходить на рабочие места.
В филиале госкорпорации «Правительство для граждан» по Мангистауской области подтвердили, что утром часть работников действительно не приступила к обслуживанию граждан. На место прибыли представители руководства.
«Руководство филиала прибыло на место и провело разъяснительную работу с сотрудниками. Около 10:45 работники вернулись на свои места, и обслуживание граждан было полностью возобновлено. В настоящее время отдел функционирует в штатном режиме», — сообщил директор филиала НАО «ГК «Правительство для граждан» по Мангистауской области Айбек Музбаев.
Был ли восстановлен в должности руководитель, из-за увольнения которого возник конфликт, в филиале не уточнили.
