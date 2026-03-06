18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
06.03.2026, 09:41

Сотрудники ЦОНа в Актау устроили протест из-за увольнения руководителя

Новости Актау 0 3 145 Наталья Вронская

В Актау утром 5 марта сотрудники одного из городских ЦОНов не вышли на работу. Посетителей, пришедших за государственными услугами, встретили пустые залы, передаёт Lada.kz по информации телеканала КТК.

фото архив Lada.kz
фото архив Lada.kz

По словам очевидцев, около 09:40 в операционном зале практически не было специалистов. Позже в социальных сетях появилось видеообращение сотрудников центра обслуживания населения.

В нём работники заявили, что считают увольнение руководителя одного из отделов несправедливым. По их словам, начальника якобы отстранили от должности после жалобы одного из клиентов. В знак несогласия сотрудники временно отказались выходить на рабочие места.

В филиале госкорпорации «Правительство для граждан» по Мангистауской области подтвердили, что утром часть работников действительно не приступила к обслуживанию граждан. На место прибыли представители руководства.

«Руководство филиала прибыло на место и провело разъяснительную работу с сотрудниками. Около 10:45 работники вернулись на свои места, и обслуживание граждан было полностью возобновлено. В настоящее время отдел функционирует в штатном режиме», — сообщил директор филиала НАО «ГК «Правительство для граждан» по Мангистауской области Айбек Музбаев.

Был ли восстановлен в должности руководитель, из-за увольнения которого возник конфликт, в филиале не уточнили.

Напомним, утром 5 марта в отделе Государственной корпорации «Правительство для граждан», расположенном в 3Б микрорайоне Актау, временно приостановили обслуживание посетителей. 

Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"сотрудники временно отказались выходить на рабочие места."----Уволить всех кто отказался работать! Решайте свои внутренние проблемы вне рабочего времени! Ваша внутренняя политика не должна отражаться на жителях региона!
06.03.2026, 08:34
