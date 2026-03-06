Военная техника в Мангистау: Минобороны прокомментировало видео

В социальных сетях появилось видео, снятое на железнодорожной станции в селе Боранкул Мангистауской области. На кадрах видно грузовой состав, на платформах которого размещена военная техника - танки и армейские грузовики. Ролик быстро распространился среди пользователей и вызвал вопросы у жителей региона. На запрос редакции Lada.kz ответил представитель Министерства обороны Казахстана.

стоп-кадр из видео улучшен при помощи ИИ

В ведомстве сообщили, что передвижение военной техники проходит в плановом порядке и связано с мероприятиями боевой подготовки.

«В связи с распространяемыми в социальных сетях сообщениями о перемещении военной техники сообщаем, что указанное передвижение осуществляется в плановом порядке в рамках мероприятий боевой подготовки. Перемещение техники связано с проведением учебно-тренировочных мероприятий артиллерийских подразделений на одном из полигонов Мангистауской области. Подобные передвижения являются штатной практикой при организации полевых занятий и учебных сборов», - сообщили в Министерстве обороны.

Также в ведомстве обратились к пользователям социальных сетей и журналистам с просьбой не распространять непроверенную информацию и ориентироваться на официальные источники.

Таким образом, как подчеркнули в Минобороны, зафиксированное на видео перемещение техники связано исключительно с учебными мероприятиями и не выходит за рамки плановой подготовки подразделений.