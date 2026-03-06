18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
06.03.2026, 15:32

График работы ЦОНов и спецЦОНов в праздничные дни марта в Мангистау

Новости Актау Наталья Вронская

Госкорпорация «Правительство для граждан» сообщает о графике работы ЦОНов и спецЦОНов в период празднования Международного женского дня и Наурыза, передаёт Lada.kz.

фото архив Lada.kz
фото архив Lada.kz

В воскресенье и понедельник, 8 и 9 марта, все ЦОНы и спецЦОНы, включая дежурные отделения, работать не будут.

В дни празднования Наурыза нерабочими днями в ЦОНах и спецЦОНах будут 21, 22, 23 и 24 марта.

Среда, 25 марта, будет рабочим днём для дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Приём посетителей - с 9:00 до 13:00 часов.

Отметим, что в остальные дни, не совпадающие с праздничными датами, все ЦОНы и спецЦОНы, включая дежурные, будут работать в штатном режиме согласно действующему графику работы.

Актуальный список дежурных ЦОНов и спецЦОНов можно найти на официальном сайте Государственной корпорации gov4c.kz, на официальной странице в Instagram, а также узнать по номеру 1414.

