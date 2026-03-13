Яндекс Go запустил междугороднее направление Актау — Отпантау в честь праздника Амал

Специальный праздничный маршрут в приложении Яндекс Go позволит пользователям доехать из Актау до комплекса Отпантау и обратно. Направление запущено специально для участников традиционных мероприятий Көрісу күні, сообщает Lada.kz .

В сервисе Яндекс Go станет доступно специальное направление тарифа «Межгород» — Актау — Отпантау и обратно. Поездки будут доступны 13 и 14 марта, в дни празднования Амал (Көрісу күні) в Мангистауской области.

Новое направление запущено накануне традиционных праздничных мероприятий на историческом комплексе Отпантау, куда в эти дни приезжают жители и гости региона.

Заказать поездку можно через приложение Яндекс Go: достаточно выбрать тариф «Межгород» и указать направление Актау — Отпантау или обратный маршрут.