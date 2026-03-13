Касым-Жомарт Токаев: Ближайшая задача – сохранить темпы развития, выйти на новые параметры движения вперед

«Единство, ответственность, толерантность, взаимная поддержка и доверие неуклонно становятся характерными особенностями нашего общества. Особенно отрадно, что наша молодежь понимает огромное значение этих принципов для благополучного будущего нашей страны.

Мы все искренне радуемся успехам наших молодых талантов в спорте, искусстве, науке, бизнесе, технологической сфере, отмечаем их заслуги общественным признанием и государственными наградами.

Наша самобытная культура, достижения в сфере технологий, яркие примеры солидарности, безусловно, способствуют восприятию Казахстана в современном мире как устремленного в будущее прогрессивного, цивилизованного государства.

Вы знаете, что все рабочие встречи и совещания с моим участием, включая оглашение Посланий, проходят в атмосфере критического анализа работы всех исполнительных органов. Это вполне оправданно, но нужно видеть и очевидные достижения. А они, безусловно, имеются. Страна уверенно усиливает свой потенциал по всем основным направлениям. Ближайшая актуальная задача – сохранить темпы развития, выйти на новые целевые параметры движения вперед.

За 35 лет Независимости мы стали свидетелями многих событий, положительных и отрицательных, радостных и горестных. Главное – мы приобрели опыт и умение жить в современном государстве как неотъемлемой части мирового сообщества.

Но мир не стоит на месте, он стремительно меняется, ускоряется и эволюция мировоззрения человечества. Следовательно, нужно меняться и нам, гражданам Казахстана. От успешности данного процесса зависит благополучие нашего народа».