18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
482.33
557.57
5.74
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
21.03.2026, 20:54

Камиля Кобесова из Актау завоевала гран-при конкурса "Mrs. Kazakhstan-2026" и представит Казахстан в Лас-Вегасе

Новости Актау 0 1 338 Сергей Кораблев

Участница из Актау, 32-летняя Камиля Кобесова, стала обладательницей титула «Mrs. World Kazakhstan» на конкурсе красоты и таланта «Mrs. Kazakhstan - 2026». Теперь обладательница гран-при отправится в Лас-Вегас, чтобы там защищать честь нашей страны, передаёт Lada.kz.

Кадр из видео со страницы Камили Кобесовой
Камиля Кобесова замужем, является мамой троих детей (сына и двух дочек) и основателем стоматологической клиники в Актау. Своими увлечениями называет пение и танцы. А главными достижениями считает то, что она является специалистом в своём деле, любящей женой и мамой. Камиля говорит, что красота для неё - это не только внешняя привлекательность, но и гармония в душе, которую человек несёт в мир. Она проявляется в простых вещах: сказанном добром слове, искренних намерениях, маленьких, но важных ежедневных поступках.

Участие в конкурсе красоты для женщин старше 30 лет, по словам Камили, - это возможность исполнить свою мечту, так как в юности шанс поучаствовать в подобных мероприятиях ей был недоступен. Жизненный девиз победительницы: «В любых обстоятельствах уважай каждого человека. Не лезь в чужие дела и не предавай того, кто тебе доверился».

Конкурс  «Mrs Kazakhstan-2026» - это конкурс для замужних женщин, ориентированный на демонстрацию успешности, таланта и внутренней силы участниц, а не только внешней красоты. В нём принимают участие многодетные мамы, бизнес-леди и женщины, которые не боятся проявить себя в новом амплуа.

Финал конкурса состоялся 20 марта во Дворце Республики в Алматы. В нём приняли участие 36 женщин из разных регионов страны.

Камилю Кобесову, выступавшую под номером 11, поддерживала её семья, которая прилетела из Актау в Алматы и переживала за неё прямо в зрительном зале, став первыми свидетелями триумфа мамы и супруги-победительницы.

1
14
3
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

< >
