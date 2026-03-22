Камиля Кобесова из Актау завоевала гран-при конкурса "Mrs. Kazakhstan-2026" и представит Казахстан в Лас-Вегасе

Участница из Актау, 32-летняя Камиля Кобесова, стала обладательницей титула «Mrs. World Kazakhstan» на конкурсе красоты и таланта «Mrs. Kazakhstan - 2026». Теперь обладательница гран-при отправится в Лас-Вегас, чтобы там защищать честь нашей страны, передаёт Lada.kz .

Кадр из видео со страницы Камили Кобесовой

Камиля Кобесова замужем, является мамой троих детей (сына и двух дочек) и основателем стоматологической клиники в Актау. Своими увлечениями называет пение и танцы. А главными достижениями считает то, что она является специалистом в своём деле, любящей женой и мамой. Камиля говорит, что красота для неё - это не только внешняя привлекательность, но и гармония в душе, которую человек несёт в мир. Она проявляется в простых вещах: сказанном добром слове, искренних намерениях, маленьких, но важных ежедневных поступках.

Участие в конкурсе красоты для женщин старше 30 лет, по словам Камили, - это возможность исполнить свою мечту, так как в юности шанс поучаствовать в подобных мероприятиях ей был недоступен. Жизненный девиз победительницы: «В любых обстоятельствах уважай каждого человека. Не лезь в чужие дела и не предавай того, кто тебе доверился».

Конкурс «Mrs Kazakhstan-2026» - это конкурс для замужних женщин, ориентированный на демонстрацию успешности, таланта и внутренней силы участниц, а не только внешней красоты. В нём принимают участие многодетные мамы, бизнес-леди и женщины, которые не боятся проявить себя в новом амплуа.

Финал конкурса состоялся 20 марта во Дворце Республики в Алматы. В нём приняли участие 36 женщин из разных регионов страны.

Камилю Кобесову, выступавшую под номером 11, поддерживала её семья, которая прилетела из Актау в Алматы и переживала за неё прямо в зрительном зале, став первыми свидетелями триумфа мамы и супруги-победительницы.