«Более 4 200 человек не вернулись домой»: каким был Мангистау в годы Великой Отечественной войны

В преддверии 9 Мая - Дня Победы - редакция обратилась в Государственный архив Мангистауской области, чтобы узнать, как жил регион в годы Великой Отечественной войны, сколько жителей ушли на фронт, как работал тыл и какие документы тех лет сохранились до наших дней. На вопросы Lada.kz ответила главный эксперт Государственного архива Мангистауской области Куралай Себепбаева.

По ее словам, Великая Отечественная война стала одной из самых героических страниц истории страны. Уже в первые дни после нападения гитлеровской Германии жители Казахстана заявили о готовности защищать Родину и помогать фронту всем возможным. Мужество в те страшные годы проявили и жители Мангистау.

«Великая Отечественная война – героическая страница в истории нашей страны. Уже первые известия о вероломном нападении гитлеровской Германии на советскую землю вызвали гневное возмущение тружеников, колхозников, интеллигенции Казахстана. На своих массовых собраниях, митингах они заявляли о готовности встать на защиту Родины, отдать все свои силы на разгром врага. Единство тыла и фронта нашло свое конкретное проявление не только в героическом труде тыла, но и во всенародном патриотическом движении по оказанию помощи фронту, в огромной заботе народа о Советской Армии», - рассуждает эксперт.

В архиве Мангистауской области сегодня хранится более 40 фондов с документами 1941–1945 годов. В них отражена жизнь региона в военное время: работа предприятий, развитие сельского хозяйства, рыбной и угольной промышленности, деятельность местных властей, помощь фронту, биографии ветеранов, фотографии и документы об эвакуации населения.

Более 5000 жителей региона ушли на фронт

Согласно данным архива, на 1 января 1941 года в регионе проживали 46 428 человек. На фронт были отправлены 5 044 жителя, еще 1 344 человека направили в рабочие батальоны. Более 4 200 человек домой не вернулись.

К 50-летию Победы в 1995 году была издана книга «Боздақтар», в которую вошли сведения о 3 900 фронтовиках Мангистауского региона — их имена, биографии и данные о призыве.

Регион перестраивался на военный лад

«Рассказывая о мужестве воинов в годы Великой Отечественной войны, важно отметить и самоотверженный труд людей в тылу, работавших ради фронта и Великой Победы», - говорит эксперт.

Территория нынешней Мангистауской области в период Великой Отечественной войны по административно-территориальному делению входила в состав Гурьевской области. Мангистауский район, образованный в 1928 году и Шевченковский (образован в 1939 году) имели огромное значение для экономики Гурьевской области.

Как рассказала Куралай Себепбаева, в архиве сохранились биографии ветеранов Великой Отечественной войны, фотографии, документы о мобилизации населения, а также материалы об обучении жителей защите от воздушных налетов. С первых дней войны практически все трудоспособное мужское население было мобилизовано в Красную Армию. Их места на предприятиях, в колхозах и учреждениях заняли женщины, старики и подростки.

Лозунг «Все для фронта! Все для победы!» стал главным принципом работы для жителей региона.

Женщины и подростки заменили мужчин в тылу

В архивных документах сохранились сведения о мобилизации женщин и учащихся 6–10 классов на сельскохозяйственные работы в колхозы и артели.

По словам специалиста, в июне 1941 года партийным органам было поручено организовать массовую подготовку женщин-трактористок, механиков и шоферов для замены мужчин, ушедших на фронт.

«Директивным письмом секретаря Гурьевского областного комитета КП(б)К Карымсакова секретарю Мангистауского районного комитета КП(б)К Ильмухамбетову от 25 июня 1941 года о перестройке партийной работы района в условиях военного времени было поручено провести персональный учет в районе трактористов, комбайнеров, механиков, шоферов и других кадров механизации, наметить замену на случай мобилизации, за счет работающих не по своей специальности в частности женщин, принять срочные меры к массовой подготовке трактористов, шоферов, из числа женщин без отрыва от производства для замены мужчин, уходящих в Красную Армию», - поясняет специалист.

В годы войны женщины осваивали новые профессии и занимали руководящие должности, становились директорами предприятий, председателями колхозов, заведующими фермами, секретарями сельсоветов и начальниками цехов. Особенно возросла роль женщин в сельском хозяйстве. Также проводилась подготовка квалифицированных работниц для предприятий и организаций Мангистауского района.

В регионе строили аэродромы и усиливали оборону

После начала войны Казахстан, в том числе нефтяной Гурьевский регион, оказался в зоне особого внимания немецкого командования. В августе 1942 года в Каспийском регионе было введено военное положение.

В том же году на территории Шевченковского района начали строительство четырех оперативных аэродромов для поддержки южных фронтов и укрепления обороны страны.

В архиве сохранились документы, рассказывающие о напряженной обстановке того времени. Осенью 1942 года немецкие самолеты сбрасывали бомбы на населенные пункты Ширина, Карабатан и поселок Таучик. Серьезных разрушений удалось избежать благодаря оперативным мерам.

«…Самолеты противника все чаще стали появляться на территории Гурьевской области, это значит настороженность, бдительность должна быть повышена с особой силой, каждый руководитель малый и большой должен у себя на предприятии поднять дисциплину, ответственность и усилить охрану своего объекта, пора понять, что беспечность и благодушие теперь расценивается, как предательство Родины и карается законом военного времени…», - говорится в одном из архивных документов.

Мангистау принимал эвакуированных

Во время войны в Казахстан прибыли около полутора миллионов эвакуированных. В архиве сохранились списки людей, прибывших в Мангистауский район.

Документы рассказывают о нехватке жилья, продовольствия и одежды, однако несмотря на тяжелые условия, регион принимал переселенцев и обеспечивал их необходимым.

Животноводство стало опорой тыла

Одной из важнейших отраслей экономики Мангистау оставалось животноводство. Колхозам поручили увеличить поголовье скота и объемы производства продукции для фронта.

Архивные документы сохранили множество примеров трудовых подвигов. Чабаны и животноводы перевыполняли планы по выращиванию скота, производству шерсти и молочной продукции.

В 1944 году Гурьевская область была признана победителем социалистического соревнования за развитие колхозного животноводства и получила переходящее Красное Знамя Совнаркома КазССР.

По данным архива, на 1 января 1941 года в Мангистауском районе насчитывалось более 47 тысяч овец, в Шевченковском районе – почти 15 тысяч. В последующие годы значительно увеличилось поголовье овец, крупного рогатого скота, лошадей и верблюдов.

Архивные документы сохранили многочисленные примеры трудовых достижений колхозников.

«К примеру, Заведующий овцеводческой фермы артели «Жана-жол» Мергенов Кубыш от каждого 100 овец вырастил 137 ягнят. По плану он должен был вырастить 692 ягнят, а выращено им 1034 ягнят, в результате план овцеводства выполнен на 146%. Заведующий верблюдоводческой фермы артели «Жас-бирлик» Шабаев Бори по плану должен был иметь 80 верблюдов, а имел 102 верблюда, вместо выращивания 11 верблюжат, он вырастил 19 верблюжат. От каждого верблюда он настриг 4100 килограмма шерсти. Чабан артели «Уланак» Даулетов Т. вместо выращивания 504 ягнят, вырастил 568 ягнят, а также перевыполнил планы настрига, шерсти и брынзы. Чабан артели «Жана-жол» Алкамбеков Н. вместо выращивания 200 ягнят, вырастил 260 ягнят. Доярка артели «Енбек» Хасанова без отхода вырастила 8 телят от прикрепленных ей 8 коров», - говорится в архивных документах.

В военные и послевоенные годы героически трудились в животноводстве полуострова Мангышлак: Бейнеуов Нурсейт, Бердибеков Дюсе, Ескожаев Узакбай, Жакауов Акназар, Кожашова Баланжан, Кошаканов Кенган, Кульбеков Туржан, Сатибаев Диюш, Сисенбаев Сатыбалды, которые в 1948 году стали Героями Социалистического Труда, с вручением ордена Ленина и золотой медалью «Серпь и молот».

Адаевские лошади и мангистауский уголь

Во время войны особое внимание уделялось разведению адаевских лошадей, известных своей выносливостью. В 1943 году в целях развития поголовья коневодства был создан Госплемрассадник Адаевских лошадей в Мангистауском районе с центром в поселке Таучик. Он содержал 15 племенных и коневодческих ферм.

Важную роль играла и угольная промышленность. После оккупации угольных бассейнов Украины резко вырос спрос на мангистауский уголь. Для доставки угля была проложена узкоколейная железная дорога от Таучика до пристани Сарташ, после чего топливо отправляли в Астрахань баржами.

На угольных шахтах в Мангистау также работали женщины, подростки и пожилые люди. При этом предприятия испытывали серьезную нехватку кадров, инструментов и спецодежды.

«Разработка угольных месторождений на полуострове Мангышлак, а именно в местности Таучик, началась на основании приказа Народного Комиссара топливной промышленности СССР «О развитии добычи угля на Мангышлакском полуострове» от 22 апреля 1939 года. В соответствии с данным приказом было запланировано к концу третьей пятилетки закончить строительство и сдать в эксплуатацию всего 12 шахт, общей мощностью миллион тонн в год, в том числе на закладываемых шахтах в 1939 году добыть 5000 тонн угля, а на 1940 года был установлен план в 170 тысяч тонн», - сообщает Куралай Себепбаева.

Документы рассказывают о сложностях организации работы на шахтах в условиях военного времени:

«…В связи с отсутствием энергетической базы, а также недостатком рабочей силы шахты № 3 и № 6 не были пущены и устанавливаемая квартальными планами Наркомугля средне суточная добыча в размере 100 тонн распределялась в течение всего 1944 года между двумя шахтами № 5 и № 7; … для набора 836 человек из местного населения и обучения их указанным квалификациям на курсовой сети треста и на рабочих местах потребуется срок не менее одного месяца, имеется в наличии рабочей силы по шахтам треста всего лишь 83 человека; ... спецодежды трест в наличии не имеет и выделенные по приказу Народного Комиссариата угольной промышленности СССР 500 комплектов спецодежды до сих пор не получены, инструментами шахты треста обеспечены всего лишь на 50%, изготовить же инструменты на месте не предоставляется возможным из-за отсутствия материалов…».

Рыбная промышленность перевыполняла планы

В годы войны рыбные предприятия Шевченковского района значительно увеличили объемы добычи и заготовки рыбы.Так, Баутинский рыбзавод в 1941 году увеличил объем заготовки почти на 98 процентов, а Иралиевский рыбзавод более чем на 121 процент. Многие рабочие перевыполняли производственные нормы на 200–300 процентов. К концу 1941 года рыболовецкие колхозы района сдали государству тысячи тонн сверхплановой рыбы.

Жители собирали теплые вещи и деньги для фронта

Часть документов свидетельствует о помощи фронту от населения районов, которая выражалась в сборе продуктов питания, одежды и прочих необходимых вещей, в которых могли нуждаться солдаты.Только осенью и зимой 1941 года население собрало сотни полушубков, фуфаек, шапок, тысячи пар теплых носков и варежек, а также тонны шерсти и овчин. Кроме того, жители участвовали в денежных сборах на строительство танковой колонны и авиаэскадрильи «Советский Казахстан».

«Из статьи начальника Шевченковского районного отдела финансов Х. Бекжанова, опубликованной в газете «Колхоз жолы»: «…К 15 декабрю 1941 года по району 2269 человек подписались на денежную лотерею на сумму 82 534 руб., из которых 38 392 руб. поступили в районную сберегательную кассу…», - говорится в сохранившихся документах.

По словам Куралай Себепбаевой, память о подвигах наших жителей в Великой Отечественной войны остается важной частью исторической памяти.