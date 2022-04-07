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ЛАДА.kz » Бизнес

Жанна Сагидуллакызы

Опубликовано: Сегодня, 16:24

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Компания из Сингапура планирует создание контейнерного хаба в Актауском морпорту

Сингапурская компания заявила о заинтересованности в дальнейшем развитии перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. Об этом сообщает Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК.

Морской порт Актау
Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК договорилось с PSA International Pte Ltd по вопросу создания контейнерного хаба в порту Актау.

Заместитель министра индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев и вице-президент сингапурской компании PSA International Pte Ltd Ли Пен Ги на встрече в столице обсудили вопросы сотрудничества в транспортно-логистической сфере, в том числе создание контейнерного хаба в порту Актау и цифровизацию таможенных и торговых процессов.

Представители PSA выразили заинтересованность в дальнейшем развитии перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. По итогам встречи стороны договорились утвердить соответствующую Дорожную карту.

По итогам I квартала текущего года объём контейнерных перевозок через морские порты Актау и Курык вырос на четыре процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

PSA International Pte Ltd - один из крупнейших портовых операторов в мире. Он участвует в портовых проектах по Азии, Европе и Америке с ведущими операциями в PSA Singapore и PSA Antwerp.



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