Компания из Сингапура планирует создание контейнерного хаба в Актауском морпорту

Морской порт Актау

Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК договорилось с PSA International Pte Ltd по вопросу создания контейнерного хаба в порту Актау.



Заместитель министра индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев и вице-президент сингапурской компании PSA International Pte Ltd Ли Пен Ги на встрече в столице обсудили вопросы сотрудничества в транспортно-логистической сфере, в том числе создание контейнерного хаба в порту Актау и цифровизацию таможенных и торговых процессов.



Представители PSA выразили заинтересованность в дальнейшем развитии перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. По итогам встречи стороны договорились утвердить соответствующую Дорожную карту.



По итогам I квартала текущего года объём контейнерных перевозок через морские порты Актау и Курык вырос на четыре процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



PSA International Pte Ltd - один из крупнейших портовых операторов в мире. Он участвует в портовых проектах по Азии, Европе и Америке с ведущими операциями в PSA Singapore и PSA Antwerp.