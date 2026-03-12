Предпринимателей Мангистау приглашают на бесплатный семинар по изменениям в налоговом режиме

Палата предпринимателей Мангистауской области совместно с департаментом государственных доходов региона приглашает жителей на бесплатный семинар, посвящённый изменениям в налоговом режиме.

Мероприятие состоится 13 марта в 15:00 часов.

С 1 января 2026 года в Казахстане вступил в силу новый Налоговый кодекс. Этот документ содержит множество нововведений, поэтому необходимо знать порядок его применения во избежание ошибок и трудностей в будущем. На встрече будут даны ответы на важные вопросы, касающиеся изменений в специальном налоговом режиме, условий их применения, порядка перехода к новому специальному налоговому режиму, налога на добавленную стоимость, подоходного налога с физических лиц, налоговых проверок, принудительного взыскания налоговой задолженности и других актуальных вопросов, - сообщили в ведомстве.