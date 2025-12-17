18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
17.12.2025, 11:17

Опломбировка и распломбировка электросчётчиков: куда звонить жителям Актау

Коммунальная жизнь 0 3 699 Лиана Рязанцева

ГКП «АУЭС» напомнило жителям города о контактах по вопросам опломбировки и распломбировки электросчётчиков, передает Lada.kz.

фото из архива Lada.kz
фото из архива Lada.kz

В ГКП «АУЭС» предоставили номера телефонов для обращений по вопросам опломбировки и распломбировки электросчётчиков.

Прием заявок: +7 (771) 107-54-20, +7 (771) 079-21-17 и +7 (775) 102-26-08.

В коммунальном предприятии также предоставили контакты для получения помощи специалистов по электроснабжению.

Для передачи показаний по ИПУ (индивидуальным приборам учета): +7 (775) 784-74-67 и +7 (705) 131-25-67.

Для окончательного расчета, для смены собственника: +7 (771) 079-21-19.

Для информации по отключениям дебиторской задолженности потребителей и уточнение лицевого счета: +7 (771) 079-21-18.

