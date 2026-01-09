В Актау в одном из микрорайонов временно отключат электроэнергию

ГКП «АУЭС» сообщает о проведении планово-предупредительных работ в 7 микрорайоне Актау, передает Lada.kz.

Фото: Pixabay

ГКП «АУЭС» сообщает о проведении планово-предупредительных работ сегодня, 9 января, в 7-м микрорайоне.

С 09:00 до 12:30 без электроэнергии останутся жильцы домов №№ 5, 6, 7, 8.

С 13:30 до 17:30 под отключение попадут дома №№ 1, 2, 3, 4, 9, 29, 30.

В ГКП «АУЭС» просят жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам. Подача электроэнергии будет возобновлена сразу по завершении работ.