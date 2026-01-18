18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
512.16
594.72
6.57
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
18.01.2026, 09:41

Сносит крышу: как жители Актау остались один на один с протекающей кровлей

Коммунальная жизнь 0 3 393 Наталья Вронская

Жильцы дома №5, расположенного во 2 микрорайоне, в социальных сетях пожаловались на протекающую крышу в их доме. Свое заявлению люди подкрепили жуткими кадрами с кровлей, которую, на первый взгляд, будто снесло ветром. Редакция Lada.kz попыталась разобраться в ситуации.

Фото со страницы @911.aktau в Instagram
Фото со страницы @911.aktau в Instagram

По словам жильцов, проблема с кровлей сохраняется уже второй год и за это время привела к повреждениям не только на галерее, но и в квартирах.

Около 7-8 лет назад дом прошёл реновацию, однако гарантийные сроки уже истекли. В последние два года кровля начала протекать. Обслуживанием дома занимается КСК «Каспий Дом», однако, по утверждению жителей, в ремонте им отказывают, ссылаясь на то, что крыша является собственностью самих жильцов и не входит в перечень работ кооператива.

Мы неоднократно обращались в КСК, но результата нет. Нам также отказывают в предоставлении списка работ, за которые мы платим по тарифу. При этом на крыше размещено оборудование операторов связи и интернета. Возникает логичный вопрос: почему жильцы не получают доход с аренды крыши и куда уходят эти средства? Сейчас ситуация дошла до того, что крыша протекает уже и в квартирах, - рассказали жильцы дома.

Корреспондент Lada.kz обратился за разъяснением к руководителю КСК «Каспий Дом» Розе Башагуловой. По её словам, опубликованные в социальных сетях кадры не отражают реальную картину.

Там не настолько всё плохо. Жильцы двух квартир самовольно поднялись на кровлю, не написав ни одного заявления, и подняли свесы. Делать этого категорически нельзя. Они пригласили кровельщика, показали места протечки и сделали фотографии, - пояснила руководитель КСК.

Она отметила, что ремонт кровли не входит в утверждённую смету дома. По словам Розы Башагуловой, жильцам предлагались законные варианты решения проблемы: либо открыть накопительный счёт для сбора средств, либо включить ремонт крыши в целевой со отдельным пунктом в смету, что тоже повлечёт за собой увеличение ежемесячных платежей.

Кровельщик подсчитал, что стоимость ремонта составит более 500 тысяч тенге. Если разделить эту сумму на 24 квартиры, получается около 30 тысяч тенге с каждой. Жители обошли соседей, но многие отказались, особенно владельцы квартир на первых этажах, которые не считают справедливым платить за крышу. При этом общий ежемесячный приход по дому – чуть больше 80 тысяч тенге при полной оплате. Дополнительных средств у КСК просто нет, - пояснила она.

Также руководитель КСК уточнила, что кооператив обслуживает дом с 2020 года, а реновация проводилась ранее – около 8-10 лет назад, поэтому гарантийные обязательства подрядчиков уже не действуют.

По закону необходимо провести общее собрание собственников. Я готова вызвать жилищную инспекцию, написать письмо и попросить личного присутствия представителя. Для принятия решения нужен кворум – согласие не менее 51% владельцев квартир. Без протокола и решений собрания мы юридически бессильны. Жильцы могут сменить КСК или открыть ОСИ – я готова им в этом помочь. Сегодня по закону всё общедомовое имущество, включая крышу, находится в ответственности собственников квартир. Государство не выделяет средства на такие ремонты, и у КСК нет господдержки, - резюмировала Роза Башагулова.

Жильцы дома, в свою очередь, заявляют, что намерены добиваться разъяснений и помощи через жилищную инспекцию, так как ситуация с протекающей крышей продолжает ухудшаться.

12
33
3
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
Галина63
Галина63
Если крыша собственность жильцов, тогда договор об аренде крыши с кем бы то ни было является не правомерным и все средства, полученные от этой аренды КСК обязаны вернуть владельцам этой крыши. Подавайте в суд и на эти средства ремонтируйте крышу.
19.01.2026, 05:11
Ingul
Ingul
Везде такой бардак. Перевалили все на жильцов, прошлые платежи жильцов уже не в счет - "простили". Придумали новый закон, теперь жильцы все должны оплачивать сами. Госпрограмму ремонта ветхого жилья похерили. Живите по принципу: "Спасение утопающих - дел рук самих утопающих".
18.01.2026, 09:42
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане намерены снизить пенсионный возраст: кого коснутся измененияНовости Казахстана
07.01.2026, 11:24 0
С 2026 года деньги в Казахстане будут считать по-новомуНовости Казахстана
31.12.2025, 18:39 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
Казахстанская валюта «развелась» с рублемНовости Казахстана
07.01.2026, 18:31 0
Данные казахстанцев, снимающих деньги в банкоматах, будут заносить в базу на шесть месяцев: новые правилаНовости Казахстана
07.01.2026, 09:55 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь