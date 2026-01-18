Сносит крышу: как жители Актау остались один на один с протекающей кровлей

Жильцы дома №5, расположенного во 2 микрорайоне, в социальных сетях пожаловались на протекающую крышу в их доме. Свое заявлению люди подкрепили жуткими кадрами с кровлей, которую, на первый взгляд, будто снесло ветром. Редакция Lada.kz попыталась разобраться в ситуации.

По словам жильцов, проблема с кровлей сохраняется уже второй год и за это время привела к повреждениям не только на галерее, но и в квартирах.

Около 7-8 лет назад дом прошёл реновацию, однако гарантийные сроки уже истекли. В последние два года кровля начала протекать. Обслуживанием дома занимается КСК «Каспий Дом», однако, по утверждению жителей, в ремонте им отказывают, ссылаясь на то, что крыша является собственностью самих жильцов и не входит в перечень работ кооператива.

Мы неоднократно обращались в КСК, но результата нет. Нам также отказывают в предоставлении списка работ, за которые мы платим по тарифу. При этом на крыше размещено оборудование операторов связи и интернета. Возникает логичный вопрос: почему жильцы не получают доход с аренды крыши и куда уходят эти средства? Сейчас ситуация дошла до того, что крыша протекает уже и в квартирах, - рассказали жильцы дома.

Корреспондент Lada.kz обратился за разъяснением к руководителю КСК «Каспий Дом» Розе Башагуловой. По её словам, опубликованные в социальных сетях кадры не отражают реальную картину.

Там не настолько всё плохо. Жильцы двух квартир самовольно поднялись на кровлю, не написав ни одного заявления, и подняли свесы. Делать этого категорически нельзя. Они пригласили кровельщика, показали места протечки и сделали фотографии, - пояснила руководитель КСК.

Она отметила, что ремонт кровли не входит в утверждённую смету дома. По словам Розы Башагуловой, жильцам предлагались законные варианты решения проблемы: либо открыть накопительный счёт для сбора средств, либо включить ремонт крыши в целевой со отдельным пунктом в смету, что тоже повлечёт за собой увеличение ежемесячных платежей.

Кровельщик подсчитал, что стоимость ремонта составит более 500 тысяч тенге. Если разделить эту сумму на 24 квартиры, получается около 30 тысяч тенге с каждой. Жители обошли соседей, но многие отказались, особенно владельцы квартир на первых этажах, которые не считают справедливым платить за крышу. При этом общий ежемесячный приход по дому – чуть больше 80 тысяч тенге при полной оплате. Дополнительных средств у КСК просто нет, - пояснила она.

Также руководитель КСК уточнила, что кооператив обслуживает дом с 2020 года, а реновация проводилась ранее – около 8-10 лет назад, поэтому гарантийные обязательства подрядчиков уже не действуют.

По закону необходимо провести общее собрание собственников. Я готова вызвать жилищную инспекцию, написать письмо и попросить личного присутствия представителя. Для принятия решения нужен кворум – согласие не менее 51% владельцев квартир. Без протокола и решений собрания мы юридически бессильны. Жильцы могут сменить КСК или открыть ОСИ – я готова им в этом помочь. Сегодня по закону всё общедомовое имущество, включая крышу, находится в ответственности собственников квартир. Государство не выделяет средства на такие ремонты, и у КСК нет господдержки, - резюмировала Роза Башагулова.

Жильцы дома, в свою очередь, заявляют, что намерены добиваться разъяснений и помощи через жилищную инспекцию, так как ситуация с протекающей крышей продолжает ухудшаться.