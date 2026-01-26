В Актау из-за выпавшего снега на дороги вывели почти сотню рабочих и спецтехнику

Сегодня, 26 января, в Актау организованы работы по очистке дорог в связи с выпавшим снегом. Уборку проводит подрядное ТОО «Компания Строй Инвест 2020», передает Lada.kz .

Фото: архив Lada.kz

Несмотря на то, что снег в Актау идет всего несколько последних часов, горожане уже жалуются на скользкие участки дорог и тротуаров. В социальных сетях жители пишут, что передвигаться по городу стало сложнее как пешеходам, так и водителям. На фоне ухудшения дорожных условий жители также отмечают рост цен на услуги такси.

В городской администрации сообщили, что работают на улучшением ситуации на дорогах. По данным акимата, в дневную смену на улицах города задействованы восемь мастеров, 92 рабочих и пять водителей. Специалисты расчищают проезжую часть, перекрёстки и участки с наиболее интенсивным движением.

Для мероприятий привлечена спецтехника: три комбинированные дорожные машины (КДМ), один погрузчик, один бойлер, автомобиль «ГАЗель», а также пять мотопомп.

Горожан и водителей просят соблюдать осторожность на дорогах и не создавать помех работе коммунальной техники, по возможности не оставляя автомобили вдоль проезжей части.