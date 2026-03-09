«Трубы гниют, нечистоты сливают»: жители пригорода Актау бьют тревогу

Более полугода жители жилого массива Оймаша-2 жалуются на аварийное состояние водопроводной и канализационной системы. По их словам, старая труба питьевой воды протекает со всех сторон, а рядом происходит слив нечистот, сообщает Lada.kz.
По словам жителей жилого массива Оймаша-2, проблема продолжается уже более шести месяцев. Жители утверждают, что линия питьевого водоснабжения сильно изношена - труба прогнила и течёт сразу в нескольких местах.
Кроме того, рядом протекает городская канализация. По словам местных жителей, ситуация усугубляется тем, что периодически к этому месту подъезжают частные машины и сливают нечистоты.
Это питьевая вода, но труба вся гнилая и течёт со всех сторон. Плюс рядом канализация протекает. Иногда подъезжают машины и сливают туда отходы, - рассказывают жители.
Жители отмечают, что неоднократно обращались в коммунальные службы - МАЭК и КЖСА. Однако, по их словам, проблема до сих пор не решена.
В итоге жители решили обратиться через портал e-Otinish, надеясь, что это поможет ускорить решение вопроса.
Корреспондент направил запрос в МАЭК и КЖСА с просьбой прокомментировать ситуацию.
