«Трубы гниют, нечистоты сливают»: жители пригорода Актау бьют тревогу

Более полугода жители жилого массива Оймаша-2 жалуются на аварийное состояние водопроводной и канализационной системы. По их словам, старая труба питьевой воды протекает со всех сторон, а рядом происходит слив нечистот, сообщает Lada.kz .

Фото жителей жилого массива Оймаша-2

По словам жителей жилого массива Оймаша-2, проблема продолжается уже более шести месяцев. Жители утверждают, что линия питьевого водоснабжения сильно изношена - труба прогнила и течёт сразу в нескольких местах.

Кроме того, рядом протекает городская канализация. По словам местных жителей, ситуация усугубляется тем, что периодически к этому месту подъезжают частные машины и сливают нечистоты.

Это питьевая вода, но труба вся гнилая и течёт со всех сторон. Плюс рядом канализация протекает. Иногда подъезжают машины и сливают туда отходы, - рассказывают жители.

Жители отмечают, что неоднократно обращались в коммунальные службы - МАЭК и КЖСА. Однако, по их словам, проблема до сих пор не решена.

В итоге жители решили обратиться через портал e-Otinish, надеясь, что это поможет ускорить решение вопроса.

Корреспондент направил запрос в МАЭК и КЖСА с просьбой прокомментировать ситуацию.

