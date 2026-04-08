Жители Актау обеспокоены провалом грунта между домами в 3 микрорайоне

Жители 3 микрорайона пожаловались на опасный провал грунта между домами №138 и №139. По их словам, в этом месте образовалась глубокая яма, которая вызывает серьёзные опасения: рядом ходят дети и регулярно проезжают автомобили, передает Lada.kz .

Горожане отмечают, что участок может представлять угрозу, так как существует риск дальнейшего обрушения.

На ситуацию отреагировали в городском отделе жилищно-коммунального хозяйства. В ведомстве сообщили, что по данному факту ГКП «Каспий жылу, су арнасы» поручено провести обследование территории.

Cпециалисты сегодня приступят к проверке. Если в ходе обследования не будут выявлены повреждения подземных сетей, провал будет восстановлен. Подрядной организации будет дано соответствующее поручение на проведение работ, - сообщили в ЖКХ.

О сроках устранения проблемы станет известно после проведения обследования.

Дополнено в 15:20 часов 8 апреля:

Специалисты проверили яму и пришли к заключению, что провал грунта не связан с порывами подземных труб, а является следствием осадков. Подрядной организации было дано соответствующее поручение по восстановлению провала между домами №138 и №139 в 3 микрорайоне. Уточняется, что работы уже выполнены.