Витамины для саженцев: в Актау борются за приживаемость молодых деревьев

В Актау продолжаются агротехнические работы, направленные на улучшение состояния зелёных насаждений. Речь идёт о деревьях и саженцах, высаженных осенью прошлого года и весной 2026 года, передает Lada.kz со ссылкой на городскую администрацию.

Как сообщили в пресс-службе акимата города, специалисты проводят комплекс мероприятий для повышения приживаемости растений, укрепления их корневой системы и адаптации к климатическим условиям региона. В частности, используются специальные препараты и минеральные удобрения, способствующие развитию корней и улучшению общего состояния саженцев.

Работы проводятся на системной основе в соответствии с агротехническими нормами. Это позволяет повысить жизнеспособность деревьев и обеспечить их полноценный рост, - отметил заместитель директора ТОО «Green City Aktau» Акжол Сандыбеков.

В акимате подчеркнули, что уход за зелёными насаждениями будет продолжен на регулярной основе. Работы планируется вести до завершения осеннего сезона посадки деревьев.