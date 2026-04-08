08.04.2026, 14:23

Витамины для саженцев: в Актау борются за приживаемость молодых деревьев

Коммунальная жизнь 0 597 Наталья Вронская

В Актау продолжаются агротехнические работы, направленные на улучшение состояния зелёных насаждений. Речь идёт о деревьях и саженцах, высаженных осенью прошлого года и весной 2026 года, передает Lada.kz со ссылкой на городскую администрацию.

фото ЦОК Мангистауской области
Как сообщили в пресс-службе акимата города, специалисты проводят комплекс мероприятий для повышения приживаемости растений, укрепления их корневой системы и адаптации к климатическим условиям региона. В частности, используются специальные препараты и минеральные удобрения, способствующие развитию корней и улучшению общего состояния саженцев.

Работы проводятся на системной основе в соответствии с агротехническими нормами. Это позволяет повысить жизнеспособность деревьев и обеспечить их полноценный рост, - отметил заместитель директора ТОО «Green City Aktau» Акжол Сандыбеков.

В акимате подчеркнули, что уход за зелёными насаждениями будет продолжен на регулярной основе. Работы планируется вести до завершения осеннего сезона посадки деревьев.

Комментарии

2 комментарий(ев)
fox1167
"Речь идёт о деревьях и саженцах, высаженных осенью прошлого года и весной 2026 года"----Сделайте инвентаризацию по новым (прошлогодним) высаженным деревьям! Среди них есть деревца которые не принялись! Замените их на новые пока есть время для весенней посадки
08.04.2026, 10:05
Pluto 9701
Самая больша агротехническая проблема Актау это вода и полив. Какой смысл лить удобрения если нет полива.
08.04.2026, 09:32
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

