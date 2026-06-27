Актау на две недели останется без горячей воды

В ТОО «МАЭК» сообщили о причинах ограничения подачи горячей воды, сообщает Lada.kz .

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Как сообщили в ТОО «МАЭК», подача горячего водоснабжения будет полностью прекращена с 10:00 27 июня до 24:00 12 июля.

Отключение связано с проведением подрядной организацией ремонтных работ на магистральных трубопроводах тепловых сетей, а также ремонтом распределительных сетей.

На предприятии просят жителей города с пониманием отнестись к временным неудобствам.