Актау на две недели останется без горячей воды

В ТОО «МАЭК» сообщили о причинах ограничения подачи горячей воды, сообщает Lada.kz.
Как сообщили в ТОО «МАЭК», подача горячего водоснабжения будет полностью прекращена с 10:00 27 июня до 24:00 12 июля.
Отключение связано с проведением подрядной организацией ремонтных работ на магистральных трубопроводах тепловых сетей, а также ремонтом распределительных сетей.
На предприятии просят жителей города с пониманием отнестись к временным неудобствам.
После завершения всех запланированных работ горячее водоснабжение будет восстановлено в штатном режиме, - пообещали в ТОО «МАЭК».
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