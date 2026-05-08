© 2002 – 2026 LADA.KZ
08.05.2026, 10:23

Часть Актау осталась без питьевой воды

Коммунальная жизнь 0 2 442 Ольга Максимова

В областном центре отключили подачу питьевой воды на несколько микрорайонов. В КЖСА сообщили, что причиной стал крупный порыв на сети водоснабжения, передаёт Lada.kz.

Иллюстративное фото: envato.com

Как сообщили в «Каспий жылу, су арнасы», около 23:00 7 мая у акимата Мангистауской области произошел порыв. Подачу питьевой воды прекратили для проведения ремонта сети. В результате без живительной влаги осталось несколько микрорайонов.

Под отключение попали пять микрорайонов - №№ 9, 10, 11, 12 и 14.

Также после проведённых работ по реконструкции водопроводных сетей ТОО «Шанс-21» у дома №62 в 15 микрорайоне вновь выявлена авария на трубопроводе питьевой воды. Для проведения ремонта подача воды отключена с 06:05.

«Профилактические и аварийно-восстановительные работы по устранению порыва были начаты в ночное время и в настоящее время продолжаются. Поэтому подача воды временно ограничена. После отключения требуется определённое время для полного освобождения трубопровода от воды, поэтому восстановление подачи происходит не сразу. Специалисты работают над скорейшим устранением проблемы. Просим отнестись к ситуации с пониманием и благодарим за терпение», - обратился к жителям представитель КЖСА.

Напомним, ранее актаусцев предупредили об отключении горячей воды.  

