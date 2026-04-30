30.04.2026, 10:15

Ни воды, ни благоустройства: в Актау жители многоэтажек жалуются на коммунальный кошмар

Общество | Ольга Максимова

Жители одного из новых микрорайонов Актау заявляют о затяжных коммунальных проблемах. По их словам, отсутствие горячей воды, незавершённое строительство детской площадки и бесхозные трубы во дворе серьёзно осложняют повседневную жизнь - передаёт Lada.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Скриншот из видео almaty.tv
Ситуация ухудшается с каждым годом, утверждают жители домов №370 и №380 в микрорайоне Шыгыс-2. Горячая вода регулярно пропадает, наблюдаются перебои в подаче и питьевой воды, из-за чего водовозы – регулярные «гости» в их дворах. Усиливает недовольство и незавершённое строительство детской площадки, начатое ещё в прошлом году. Во дворе до сих пор остаются ямы, лежат заброшенные трубы, создавая риск травматизации.

Дополнительные вопросы вызывает и ситуация с коммунальными платежами: жители получают квитанции сразу от двух разных организаций.

«Проблемы есть и с горячей, и с холодной водой. Каждый год во двор ставят водовоз. Из-за слабого давления вода не доходит до верхних этажей. Детская площадка до сих пор не достроена. Повсюду лежат опасные металлические конструкции. Мы не раз просили сделать футбольное поле, но результата нет», – говорит Дана Яхияева.

Как пояснили специалисты, перебои с горячей водой связаны с неисправностями на трубопроводе. В настоящее время ведётся ремонт. Однако ситуация осложняется тем, что двухкилометровая сеть, подведённая к этим домам, сильно изношена. Более того, по словам жителей и коммунальщиков, этот объект не числится на балансе ни одной организации, что затрудняет решение проблемы.

«Эта сеть не находится на нашем балансе. Ранее её проложил подрядчик, но официально она не была принята. Сейчас при возникновении аварий мы проводим ремонт только на основании гарантийного письма от акимата. Полное решение вопроса находится в компетенции местных исполнительных органов», – отметил руководитель оперативно-диспетчерской службы ГКП «Каспий жылу, су арнасы» Манас Айтжанов.

В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства заверяют: благоустройство дворовой территории всё же ведётся. Строительство двух детских площадок планируется завершить к концу мая. Кроме того, в план этого года включено и обновление внутридворовых дорог.

«Строительство двух детских площадок, расположенных перед этими домами, будет завершено в ближайшее время. До начала лета их планируется ввести в эксплуатацию. Ремонт внутренних дорог также будет выполнен согласно плану», – сообщил Кыдырберген Балиев, заместитель руководителя отдела ЖКХ.

Жители уже не верят постоянным обещаниям. Они требуют от ответственных органов конкретных и своевременных действий.

