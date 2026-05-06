Актау на четыре дня останется без горячей воды

В Актау с 12 по 15 мая пройдут плановые гидравлические испытания магистральных и распределительных тепловых сетей, а также тепловых узлов на прочность и плотность, передает Lada.kz со ссылкой на ГКП «Каспий жылу, су арнасы» (КЖСА).

Предприятие будет проводить работы совместно с ТОО «МАЭК».

Как пояснили специалисты, отключение горячего водоснабжения требуется для исключения циркуляции теплоносителя во время испытаний и обеспечения корректного контроля давления в системе.

Горожанам рекомендуют учитывать ограничения при планировании бытовых дел. После завершения испытаний подача горячей воды будет восстановлена в штатном режиме.

После завершения испытаний и восстановления температурного режима горячее водоснабжение в городе будет возобновлено по тупиковой схеме (при условии отсутствия выявленных дефектов), - сообщили в пресс-службе ТОО «МАЭК».

В случае обнаружения утечек или порывов трубопроводов необходимо незамедлительно сообщать по номерам телефонов:

на внутриквартальных тепловых сетях – в ГКП «КЖСА»: +7 (7292) 60-53-16, 60-53-22;

на магистральных тепловых сетях – в ТОО «МАЭК»: +7 (7292) 56-14-98, 56-14-18.

Напомним, ранее сообщалось о том, что правительство обещает вывести из «красной зоны» ТЭЦ-2, расположенный в Актау.