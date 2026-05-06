Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
06.05.2026, 14:55

Актау на четыре дня останется без горячей воды

Коммунальная жизнь Наталья Вронская

В Актау с 12 по 15 мая пройдут плановые гидравлические испытания магистральных и распределительных тепловых сетей, а также тепловых узлов на прочность и плотность, передает Lada.kz со ссылкой на ГКП «Каспий жылу, су арнасы» (КЖСА).

Фото с сайта app.envato.com

Предприятие будет проводить работы совместно с ТОО «МАЭК». 

Как пояснили специалисты, отключение горячего водоснабжения требуется для исключения циркуляции теплоносителя во время испытаний и обеспечения корректного контроля давления в системе.

Горожанам рекомендуют учитывать ограничения при планировании бытовых дел. После завершения испытаний подача горячей воды будет восстановлена в штатном режиме.

После завершения испытаний и восстановления температурного режима горячее водоснабжение в городе будет возобновлено по тупиковой схеме (при условии отсутствия выявленных дефектов), - сообщили в пресс-службе ТОО «МАЭК».

В случае обнаружения утечек или порывов трубопроводов необходимо незамедлительно сообщать по номерам телефонов:

  • на внутриквартальных тепловых сетях – в ГКП «КЖСА»: +7 (7292) 60-53-16, 60-53-22;
  • на магистральных тепловых сетях – в ТОО «МАЭК»: +7 (7292) 56-14-98, 56-14-18.

Напомним, ранее сообщалось о том, что правительство обещает вывести из «красной зоны» ТЭЦ-2, расположенный в Актау. Подробнее по ссылке

Комментарии

2 комментарий(ев)
Арике
Арике
И так же нет давно.
06.05.2026, 19:05
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz. Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь