Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
05.05.2026, 14:52

В правительстве обещают вывести из «красной зоны» ТЭЦ-2 в Актау

Общество 0 2 731 Ольга Максимова

ТЭЦ-2, находящаяся в составе ТОО «МАЭК», остаётся в «красной зоне» по степени изношенности оборудования. В правительстве РК обещают до конца года изменить эту ситуацию, передаёт Lada.kz со ссылкой на Shyndyk.kz.

Фото из архива

В ходе заседания правительства был заслушан доклад вице-министра энергетики РК Сунгата Есимханова.

Премьер-министр Олжас Бектенов акцентировал внимание на ситуации с модернизацией теплоэлектроцентралей, отметив, что пять ТЭЦ всё ещё остаются в «красной зоне».

«Есимханов доложил, что в «красной зоне» остаются пять теплоэлектроцентралей: ТЭЦ-2 ТОО «МАЭК» в Мангистауской области, ТЭЦ-1 ГКП «Теплокоммунэнерго» в области Абай, Уральская ТЭЦ АО «Жайыктеплоэнерго» в Западно-Казахстанской области, ТЭЦ ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» в Кызылординской области, ТЭЦ АО «Таразэнергоцентр» в Жамбылской области», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

По каждой станции утверждены планы работ совместно с акиматами, ремонтная кампания находится на еженедельном контроле Комитета энергонадзора, а объём финансирования увеличен на 40%.

«При сохранении текущих темпов все объекты планируется вывести из «красной зоны» до конца года», - добавил вице-министр энергетики.

По последним данным руководства ТОО «МАЭК», изношенность предприятия превышает 70%, что критично для инфраструктуры снабжения продукцией потребителей региона.

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь