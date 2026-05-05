В правительстве обещают вывести из «красной зоны» ТЭЦ-2 в Актау

ТЭЦ-2, находящаяся в составе ТОО «МАЭК», остаётся в «красной зоне» по степени изношенности оборудования. В правительстве РК обещают до конца года изменить эту ситуацию, передаёт Lada.kz со ссылкой на Shyndyk.kz .

В ходе заседания правительства был заслушан доклад вице-министра энергетики РК Сунгата Есимханова.

Премьер-министр Олжас Бектенов акцентировал внимание на ситуации с модернизацией теплоэлектроцентралей, отметив, что пять ТЭЦ всё ещё остаются в «красной зоне».

«Есимханов доложил, что в «красной зоне» остаются пять теплоэлектроцентралей: ТЭЦ-2 ТОО «МАЭК» в Мангистауской области, ТЭЦ-1 ГКП «Теплокоммунэнерго» в области Абай, Уральская ТЭЦ АО «Жайыктеплоэнерго» в Западно-Казахстанской области, ТЭЦ ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» в Кызылординской области, ТЭЦ АО «Таразэнергоцентр» в Жамбылской области», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

По каждой станции утверждены планы работ совместно с акиматами, ремонтная кампания находится на еженедельном контроле Комитета энергонадзора, а объём финансирования увеличен на 40%.

«При сохранении текущих темпов все объекты планируется вывести из «красной зоны» до конца года», - добавил вице-министр энергетики.

По последним данным руководства ТОО «МАЭК», изношенность предприятия превышает 70%, что критично для инфраструктуры снабжения продукцией потребителей региона.