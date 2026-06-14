Почему жители Актау не дождались воды в срок

Несмотря на обещания восстановить подачу питьевой воды к полудню, многие жители в выходной день так и не дождались воды в своих домах. В чем проблема, выяснял корреспондент Lada.kz .

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К полудню вода появилась далеко не у всех потребителей.

В соцсетях и мессенджерах горожане активно выражают недовольство, отмечая, что отсутствие воды создает серьезные бытовые трудности. Без водоснабжения невозможно полноценно приготовить еду, помыть посуду, искупать детей и пользоваться санузлом.

Регулярные перебои жители связывают с изношенностью коммунальной инфраструктуры и недостаточными темпами ее модернизации.

В ТОО «МАЭК» сообщили, что в настоящее время продолжается процесс заполнения резервуаров. Параллельно включены насосы на ЦУВС-3, а вода подается на заполнение трубопроводов верхней и нижней зон города.

Режим водоснабжения будет восстанавливаться поэтапно по мере заполнения системы, - ответили на предприятии.

Когда именно вода появится во всех микрорайонах, пока не уточняется.

Напомним, ранее сообщалось, что подача питьевой воды будет прекращена до 12:00 часов 14 июня.