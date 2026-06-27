Население Мангистау задолжало миллиарды тенге за коммунальные услуги

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Озвучена текущая сумма задолженности населения перед ТОО «МАЭК» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» за оказанные коммунальные услуги.

Задолженность потребителей на сегодняшний день составляет:

Перед ТОО «МАЭК»:

население – 1 554 988 841,53 теңге;

бюджетные организации – 10 343 332,44 теңге;

юридические лица – 382 884 562,78 теңге.

Перед ГКП «КЖСА»:

население – 239 638 570,26 теңге;

котельная 17 микрорайона – 14 299 404,07 теңге;

села Акшукур/Сайын Шапагатов – 14 944 633,05 теңге;

бюджетные организации – 55 819 124,72 теңге;

юридические лица – 81 841 111,85 теңге.

За потребленные энергоресурсы (питьевая, техническая, горячая вода и тепловая энергия) необходимо своевременно производить оплату в адрес ТОО «МАЭК», а за услуги по транспортировке воды, водоотведению и подогреву – в адрес ГКП «КЖСА». Оплату необходимо производить ежемесячно до 25 числа. В случае просрочки применяются меры ограничения услуг, начисляется пеня и принудительного взыскания долга, - отметили в коммунальном предприятии.

Оплату можно произвести через кассы РКЦ, а также с помощью мобильных приложений АО «Казпочта», Halyk Bank и Kaspi Bank.

Обратиться по вопросам оплаты можно в офис по адресу: Актау, 10-й микрорайон, здание №1, 2-й этаж.

Номера телефонов для справок: +7 (7292) 56-26-03, 56-26-15, 56-26-25, 56-26-31.