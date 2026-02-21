18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
21.02.2026, 08:43

ТОО «МАЭК» в Актау оштрафовали на более 3 млн тенге: за что наказали компанию

Общество

В департаменте Комитета по регулированию естественных монополий Мангистауской области в ответе на запрос Lada.kz разъяснили, за что оштрафовали ТОО «МАЭК».

Фото из архива
Фото из архива

Как уже рассказывалось ранее, на действия МАЭКа в сфере применения тарифов пожаловались два абонента – будучи физическими лицами, они были вынуждены платить как бюджетные организации (а для них, как известно, применяются самые высокие тарифы).

Переплачивали они за питьевую и горячую воду, передачу тепловой энергии с 27 марта по 2 ноября 2025 года.

Также установлено, что в одном нежилом помещении не было необходимого оборудования для подключения к тепловым сетям, то есть фактическое потребление тепловой энергии отсутствовало. Несмотря на это, за период с 1 ноября 2023 года по 2 ноября 2025 года (период, охваченный проверкой) МАЭК выставлял счет за подачу, распределение и реализацию теплоэнергии объемом 52,362333 Гкал на общую сумму 350 396,77 тенге с НДС (312 854,25 тенге без НДС).

Итог: энергокомбинат неправомерно применял тариф, не соответствующий категории физических лиц, а также устанавливало дополнительные требования, не предусмотренные законодательством.

Предприятию выдано предписание об устранении выявленных нарушений. В частности, по факту неправильного применения категории произведен перерасчет двум абонентам на сумму 56 758,674 тенге. Кроме того, по адресу нежилого помещения произведен перерасчет на сумму 350 396,77 тенге. 

Напомним, ранее ТОО «МАЭК» оштрафовали за вышеперечисленные нарушения на 3 151 270 тенге.

