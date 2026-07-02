В Актау снизили напор воды для нескольких микрорайонов

В областном центре временно снижено давление в системе питьевого водоснабжения для ряда микрорайонов. Ограничения связаны с проведением аварийно-ремонтных работ, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото: envato.com

Как сообщили в «Каспий жылу, су арнасы», ремонт ведется у дома №31 в 26 микрорайоне. В связи с этим снижено давление питьевой воды в микрорайонах №№ 27, 28, 29 и 29А, а также в жилых массивах Толкын-1 и Толкын-2.

Специалисты проводят необходимые работы для устранения аварии. О завершении ремонта и полном восстановлении нормального водоснабжения жителей обещали проинформировать дополнительно.