«Дюну» будут снимать в Мангистау – правда или фейк?

Так, в одних публикациях уточняют, что о съемках «Дюны» в регионе пишет фанатский аккаунт в социальных сетях, другие утверждают, что на это намекнул непосредственно сам режиссер Дени Вильнев. Он якобы опубликовал в соцсети X фото урочища Бозжыра с подписью «MARS?» и хештегом #DunePart3. Придерживаются последней версии и написавшие об этом СМИ (1, 2, 3).

Редакция Factcheck.kz решила выяснить, действительно ли Вильнев публиковал подобное в социальных сетях. Информация оказалась фейком.

Аккаунт Denis Villeneuve Universe в соцсети X, на который ссылаются источники, принадлежит фанатам, а не самому режиссеру. Более того, в нем на момент проверки нет поста с фотографией Мангистауской области. Твит мог быть удален либо сгенерирован. На последнее косвенно указывают другие посты TikTok-аккаунта ozge_juz, который является первоисточником «новости», - пишет сайт.

В подробностях

В TikTok 3 октября аккаунте ozge_juz появилась публикация с якобы скриншотом поста с фанатской страницы Дени Вильнева в соцсети X (сам автор утверждает, что это страница режиссера) с фотографией урочища Бозжыра в Мангистауской области и текстом «MARS ? #DunePart3».

В последующие дни информация вышла за пределы соцсети и распространилась в популярных региональных пабликах в Instagram как aqtau_live и afishi_atyrau, а также в СМИ на казахском языке.

При этом в самом фанатском аккаунте такой публикации нами не обнаружено. Это может означать, что твит либо создан с помощью популярных генераторов твитов или редакторов изображений, либо что пост был удален. Любопытно, что во всех публикациях распространяется идентичный скриншот твита, опубликованного «9 часов назад» с 211 комментариями, 1 тысячей репостов, 12 тысячами лайков и приблизительно 1 миллионом просмотров, - приводит данные сайт.

Другой факт, который косвенно может свидетельствовать о том, что твит фейковый – следующие публикации аккаунта ozge_juz на эту же тему.

Так, 10 октября автор опубликовал скриншот новости якобы с сайта Business Insider с заголовком «Дени Вильнев отправил скаутов в Казахстан для поиска локаций для съемки “Дюны 3″». В подписи к публикации ozge_juz пишет: «Хэйтеры ловите!!! Подтверждение возможности приезда Шаламэ в Казахстан!!!…» (орфография и пунктуация сохранены).

Однако в Business Insider нет такой новости. Поиск по ключевым словам в Google вообще не выводит никаких новостей с подобным заголовком.

На следующий день, 11 октября, на странице вышел еще один пост, теперь, предположительно, со скриншотом публикации на сайте издания ORDA. «ОРДА: ДЮНА 3 В Мангистау!!!», – пишет ozge_juz.

И снова не удалось найти подобную новость на сайте Orda.kz.

12 октября ozge_juz опубликовал отрывок из эпизода мультсериала «Гриффины», в котором якобы упоминается Мангистау. На видео мы можем видеть как после того, как прототипа Тимоти Шаламе уносит ветром в пустыне, главный герой Питер Гриффин кричит режиссерам: «I told you guys we should not film in Mangistau», что дословно переводится как «Я говорил вам парни, что нам не следует снимать в Мангистау».

Оригинальный отрывок, который показывается в шестой серии 22 сезона, вышедший 19 ноября 2023 года, легко найти в интернете. В нем Питер Гриффин кричит: «I told you guys he should not be in windy movies», что переводится как «Я говорил вам парни, он не должен сниматься в “ветреных” фильмах». То есть никакого упоминания Мангистау там нет.