В честь 50-летия областной филармонии в Актау пройдет гала-концерт

Гала-концерт состоится 18 декабря в культурно-досуговом комплексе имени Абая в 4 микрорайоне.

Приглашаем жителей региона отпраздновать вместе с нами юбилей этого полувекового очага искусства и стать частью торжественного вечера, наполненного музыкой и вдохновением, - сообщили в управлении культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области.