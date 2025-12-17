В честь 50-летия областной филармонии в Актау пройдет гала-концерт

Жителей Актау приглашают на гала-концерт, приуроченный к 50-летию Мангистауской областной филармонии имени М.Оскинбаева, передает Lada.kz.
Гала-концерт состоится 18 декабря в культурно-досуговом комплексе имени Абая в 4 микрорайоне.
Приглашаем жителей региона отпраздновать вместе с нами юбилей этого полувекового очага искусства и стать частью торжественного вечера, наполненного музыкой и вдохновением, - сообщили в управлении культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области.
Начало мероприятия в 19:00 часов. Вход свободный.
