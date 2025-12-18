18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
18.12.2025, 15:17

В помощь детям: рождественская камерная ярмарка пройдет в Актау

Культура 0 629 Алия Шарипова

В Актау 20 декабря состоится рождественская камерная ярмарка, вырученные средства от которой будут направлены в помощь детям. Организатором мероприятия выступает украинское этнокультурное объединение (УЭКО) имени Тараса Шевченко, передает Lada.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В программе мероприятия ожидается: живая музыка (вокал, фортепиано), мастер-классы, еда от известных в городе кондитерских, рождественские подарки, конкурсы и сюрпризы, handmade от мастериц.

По словам председателя УЭКО имени Т.Г. Шевченко Оксаны Белоножкиной, организация намерена создать в областном центре детский лагерь для детей из города Сумы (Украина). Его открытие намечено на январь 2026 года. Средства от ярмарки будут направлены на реализацию проекта.

В преддверии Рождества мы начинаем дело добра, такова ежегодная традиция. Потому что не бывает чужих детей – все дети наши. Иногда самое важное – просто подарить спокойствие. Земля Мангистау испокон веков принимала тех, кто искал защиту, тепло и тишину. Сегодня мы хотим, чтобы она стала таким домом и для детей. Мы открываем благотворительный сбор на организацию детского лагеря в Актау в январе для детей из города Сумы (Украина), чтобы подарить им несколько недель моря, света и заботы, где можно просто смеяться, дышать и быть ребенком, - сообщила она.

Оксана Белоножкина отметила, что авиабилеты взяли на себя меценаты и посольство. Сбор направлен на проживание и питание в детском лагере, организацию досуга.

Прозрачный отчёт будет предоставлен, - подчеркнула председатель организации.

Дата: 20 декабря, 11:00-18:00 часов.

Место: отель Caspian Riviera, 4А микрорайон.

По вопросам участия и сотрудничества: +7 (701) 629-78-57.

