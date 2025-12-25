«Серебряный мир» и наследие кочевников: в музее Мангистау открыли новый этнографический зал

В Мангистауском областном историко-краеведческом музее имени Абиша Кекильбайулы открылся новый зал «Этнография», посвящённый традиционной культуре и быту региона, сообщает Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций.

фото ЦОК Мангистауской области

Экспозиция разместилась на площади около 600 квадратных метров. В зале представлены материалы, отражающие уклад жизни жителей Мангистау, народные ремёсла, религиозные традиции, скотоводство, охоту, музыкальное и декоративно-прикладное искусство, национальную одежду и элементы юртовой культуры.

Одной из центральных частей экспозиции стала музейная комната «Серебряный мир Мангистау», где выставлено более 250 серебряных украшений, созданных местными мастерами. Также посетители могут увидеть домбры известных кюйши адайского рода и исторические экспонаты из фондов музея.

По словам организаторов, новый зал позволит жителям и гостям региона ближе познакомиться с богатым историко-культурным наследием Мангистау и его уникальными традициями.