Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
29.12.2025, 20:14

В Актау в предновогоднюю ночь проведут концерт и запустят фейерверк

Культура 0 2 384 Наталья Вронская

В Актау в честь празднования Нового года для жителей и гостей города подготовлена праздничная программа. Посетить мероприятие могут все желающие, передает Lada.kz.

Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

По информации пресс-службы Актауского городского акимата, 31 декабря на набережной 15 микрорайона (амфитеатр), начиная с 22:00 часов, пройдет концерт с участием местных артистов. Зрителей ждут музыкальные выступления и праздничная атмосфера под открытым небом.

После трансляции новогоднего поздравления Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, ровно в полночь  в 00:00 часов  прогремит праздничный фейерверк.

Горожан приглашают провести новогоднюю ночь вместе и стать частью общего торжества.

Комментарии

