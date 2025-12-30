В Актау в предновогоднюю ночь проведут концерт и запустят фейерверк

В Актау в честь празднования Нового года для жителей и гостей города подготовлена праздничная программа. Посетить мероприятие могут все желающие, передает Lada.kz .

Фото с сайта pixabay.com

По информации пресс-службы Актауского городского акимата, 31 декабря на набережной 15 микрорайона (амфитеатр), начиная с 22:00 часов, пройдет концерт с участием местных артистов. Зрителей ждут музыкальные выступления и праздничная атмосфера под открытым небом.

После трансляции новогоднего поздравления Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, ровно в полночь – в 00:00 часов – прогремит праздничный фейерверк.

Горожан приглашают провести новогоднюю ночь вместе и стать частью общего торжества.