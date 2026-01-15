Жителей Мангистау приглашают передать семейные реликвии в музей

В Мангистауской области стартовала акция «Музейге сый», в рамках которой население призывают передать исторические и семейные реликвии в музейные фонды, сообщает Lada.kz со ссылкой на региональный Центр общественных коммуникаций.

Иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

Инициатива приурочена к празднованию 180-летия города Форт-Шевченко и подготовке к открытию нового музея «Балықшылар». В связи с этим начат сбор ценных экспонатов, которые сегодня хранятся в личных коллекциях мангистаусцев.

По информации управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области, цель проекта – сохранить и ввести в научный оборот предметы, имеющие историческую и культурную ценность. Речь идёт о семейных реликвиях, рукописях, письмах, старинных книгах, фотографиях и других артефактах, отражающих прошлое региона и судьбы его жителей.

Организаторы подчёркивают: передавая такие предметы в музей, люди вносят вклад в сохранение исторической памяти и помогают передать её будущим поколениям.

Жителей и гостей региона приглашают принять активное участие в акции.

Актау:

Мангистауский областной историко-краеведческий музей имени Абиша Кекилбайулы. Номера телефонов: +7 (7292) 30-28-49, +7 (775) 339-71-01. Instagram: @mangystau_museum.

Форт-Шевченко: