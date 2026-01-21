18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
21.01.2026, 09:41

Камерный ансамбль в Актау приглашает на зимний концерт

Культура

В Мангистауской областной филармонии им.Мурата Оскинбаева состоится концерт «Winter classiс» камерного ансамбля. В программе произведения русских и зарубежных композиторов, сообщает Lada.kz.

Камерный ансамбль. Фото из архива Lada.kz
Камерный ансамбль. Фото из архива Lada.kz

Ансамбль исполнит Сюиту для струнного оркестра из балета «Щелкунчик» П. И. Чайковского. В исполнении солиста, студента колледжа им. П. И. Чайковского (Алматы) Арсена Тукенова, прозвучит Концерт для валторны № 3 ми бемоль мажор Вольфганга Амадея Моцарта.

Лауреат международного конкурса Молдир Жайлыбаева представит Севильяну из оперы «Дон Сезар де Базан» Жюля Массне.

Арию Роберта из оперы «Иоланта» П. И. Чайковского исполнит лауреат республиканского конкурса Бауыржан Ескали.

В исполнении Акмарал Косымкызы и Бауыржана Ескали прозвучит «Per là gloria» Дж. Батиста Бонончини.

Завершит концерт «Зима» из цикла «Времена года» Антонио Вивальди. Солист - студент Мангистауского колледжа искусств (класс ударных инструментов) Акжол Оралбаев.

 

Концерт состоится 23 января в 19:00 часов в зале областной филармонии.

Контактный номер: 8 (708) 637 87 17

