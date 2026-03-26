Интеллектуалы из Актау завоевали гран-при на международном конкурсе танцев в Ташкенте

Фото: NIS Актау

Танцевальный ансамбль «Жас art DANCE», состоящий из учащихся Назарбаев Интеллектуальной школы Актау, завоевал главный приз на международном конкурсе «Tashkent Talent Fest», прошедшем с 23 по 26 марта в столице Узбекистана - Ташкенте.

В конкурсе приняли участие около 500 детей из Казахстана, Узбекистана, России, Азербайджана, Кыргызстана и Таджикистана, которые соревновались в трёх номинациях. Ученики NIS города Актау выступили в номинации «Хореография», представив танец «Той думан». Также на церемонии открытия конкурса они исполнили танец «Мереке».

По словам руководителя коллектива Үльбир Саматкызы, главной целью ансамбля было не только продемонстрировать танцевальное мастерство, но и представить казахские традиции в оригинальном формате.