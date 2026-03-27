Безграничные возможности: в Актау прошла премьера фильма «Ерекше» о детях с особыми потребностями

Картина рассказывает историю молодого человека Армана, привыкшего к легкой и обеспеченной жизни. После ошибки, связанной с вождением в нетрезвом виде, он оказывается на общественных работах в спортивном комплексе. Там он знакомится с девушкой Айгерим и ее младшим братом Дидаром – подростком с ДЦП, который находит себя в бочче. Это знакомство полностью меняет его взгляды на жизнь.

Почему этот фильм важен

Создатели «Ерекше» поднимают тему, о которой в обществе говорят не так часто, как следовало бы, а именно о жизни детей с инвалидностью и их семьях. В Актау, по словам специалистов и родителей, немало ребят, занимающихся боччей, и для них этот вид спорта становится не просто увлечением, а способом социализации и самореализации.

Фильм показывает повседневные трудности, с которыми сталкиваются такие семьи, но при этом делает акцент на силе духа, поддержке близких и важности принятия.

Особую значимость картине придает и тот факт, что все средства от специальных показов направляются на поддержку детей с инвалидностью.

Съемки картины, по словам актеров, проходили в сжатые сроки, всего за 20 дней. Основная часть была снята в Алматы, а сцены чемпионата – в Актау, в одном из городских спорткомплексов. В массовых сценах приняли участие и местные жители.

Главные роли исполнили Жасулан Копберген, Акерке Назарбекова и Расул Бауыржан

Один из исполнителей главных ролей отметил, что подготовка к фильму стала для него важным опытом.

После кастинга наши первые съемочные дни начались в Алматы. Там мы познакомились с ребятами из параспорта, встретились со сборной, с тренерами, с детьми. Сразу включились в процесс и начали практиковаться. В таком режиме работали около двух недель, готовились. Никаких сложностей не было, для меня это был интересный и важный опыт. Мы много общались с детьми, они сами нам все показывали: как играть, как двигаться, объясняли нюансы. Были очень открытыми, и мы тоже старались быть такими, благодаря чему все получилось естественно, - рассказал актер Жасулан Копберген.

Он также отметил, что всегда интересовался параспортом, и подчеркнул важность подобных фильмов для общества:

«Я и раньше интересовался параспортом, всегда его поддерживал. Наши параспортсмены часто показывают очень высокие результаты, и это радует. Смысл фильма для меня очень важен. В казахстанском кино не так много мотивационных картин, особенно на казахском языке. Поэтому я рад, что стал частью этого проекта. Мотивационное кино сильно влияет на людей. Например, тот же самый фильм 1+1 меняет отношение к людям с инвалидностью. Такие истории дают тепло, надежду. Для меня «Ерекше» именно такой фильм. Его могут смотреть и дети. И если с детства формируется правильное отношение к людям и к жизни, значит, мы все сделали не зря».

Актриса, исполнившая ключевую роль, также поделилась своими мыслями о фильме.

В целом, после просмотра этого фильма у меня изменилось отношение к жизни, появилось другое восприятие. Этот фильм показывает, какую большую ответственность несут родители, семья и близкие люди особенного ребенка. Зрителям хочу сказать: надеюсь, что этот фильм чему-то вас научит, дойдет до ваших сердец и заставит задуматься, - говорит Акерке Назарбекова.

Высказались о значении картины и представители Федерации бочча.

Сейчас многие говорят об инклюзии, но этот фильм показывает ее через призму параспорта, через боччу. Бочча – это паралимпийский вид спорта, в котором участвуют люди с самыми сложными неврологическими заболеваниями. И важно, что он дает равные возможности, что хорошо отражено в фильме. Хочу также отметить, что в обществе часто говорят «люди с ограниченными возможностями», но, на мой взгляд, этот фильм как раз показывает их безграничные возможности, - отметила Карлыгаш Альмухамбетова.

На премьеру также были приглашены дети и родители детей с особыми потребностями, занимающихся боччей и другими видами параспорта, которые проявили особое внимание к этой кинокартине.

Вообще, я как родитель особенного ребёнка, который занимается в секции бочча, для меня это, конечно, был фильм-откровение, открытие. И то, что там в фильме показано, действительно будни таких родителей, как мы, будни таких особенных детей: с какими трудностями они сталкиваются, что они испытывают, к чему стремятся и насколько они сильны духом. Вообще практически весь фильм я проплакала, если честно, потому что каждая сцена отзывается в сердце, и это действительно проживается нами ежедневно. И спасибо, конечно, режиссёрам, продюсерам и спонсорам, которые поддерживали этот фильм, и актёрам, потому что действительно очень важно социализировать наших детей и показать обществу, что такие дети – это не какие-то чужие члены общества, а те люди, которых больше всего нужно поддерживать, - выразилась одна из матерей.

Положительно отозвались о фильме и сами дети. Один из юных спортсменов – 11-летний Батырхан, который занимается боччей уже более трех лет, рассказал, что картина ему понравилась и показалась близкой.

«Мне очень понравился фильм. Особенно сцена, где Дидар выступал на чемпионате мира. Это было захватывающе. Я сам участвовал на соревнованиях, выигрывал турниры. Еще благодаря бочче я познакомился с множеством интересных ребят. Этот фильм очень эмоциональный, но для таких детей, как я, особенных, он действительно важен».

Фильм «Ерекше» уже вызвал отклик у зрителей и стал шагом к тому, чтобы общество лучше понимало и принимало людей с особыми потребностями.