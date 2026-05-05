Артисты из Актау стали победителями международного фестиваля в Баку

На международном фестивале искусств International Festival «Harmony of Art by LKS Baku Spring – 2026», прошедшем в Баку, учащиеся «Академии искусства и образования «Шабыт»» стали победителями конкурса, передаёт Lada.kz .

В международном творческом состязании приняли участие юные артисты из Азербайджана, России, Кыргызстана и Казахстана, представившие культуру своих стран, сообщает ЦОК.

В ходе конкурса актаусцы продемонстрировали традиционное казахское искусство кюя и национальную исполнительскую школу, достойно представив отечественную культуру на международной сцене. Звучание домбры позволило раскрыть богатое духовное наследие народа и получило высокую оценку жюри.

По итогам конкурса учащиеся «Академии искусства и образования «Шабыт»» завоевали 6 Гран-при, 5 первых мест, 13 вторых мест и 3 третьих места. Таким образом, артисты получили в общей сложности 27 призовых мест и показали лучший результат в командном зачёте, став победителями фестиваля.

К этому значительному успеху учащихся привёл общественный деятель Казахстана, обладатель нагрудного знака «Намыс», кюйши, дирижёр и основатель «Академии искусства и образования “Шабыт”» Бердыгали Куанышкалиулы.