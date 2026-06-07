Объявлен кастинг на конкурс «Мисс Актау – 2026»

Жительниц Актау приглашают принять участие в кастинге городского конкурса красоты «Мисс Актау – 2026». Отбор претенденток на участие в одном из самых ярких событий года пройдет 25 июня, сообщает Lada.kz .

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Организаторы приглашают девушек, которые мечтают попробовать себя на сцене, раскрыть свои таланты и побороться за главный титул конкурса красоты.

Для участия необходимо прийти в черной одежде, туфлях на каблуке и с легким аккуратным макияжем.

По словам организаторов, конкурс станет возможностью не только заявить о себе, но и получить новый опыт, полезные знакомства и яркие впечатления.

Кастинг состоится 25 июня в 14:00 часов по адресу: микрорайон «Шыгыс-2», комплекс «Хан Шахар».

Желающие принять участие могут пройти предварительную регистрацию по номеру телефона: +7 (778) 823-68-69.

Возможно, именно одна из участниц кастинга станет обладательницей титула «Мисс Актау – 2026» и будет представлять город на региональных и республиканских конкурсах красоты.

Напомним, «Мисс Актау-2025» стала 18-летняя Инкар Ислам.