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02.07.2026, 10:22

Какие мероприятия пройдут в Мангистау в честь домбры и Дня столицы

Культура 0 2 225 Ольга Максимова

Культурно-массовые и духовно-просветительские мероприятия запланированы в Мангистауской области по случаю Дня домбры и Дня Астаны. Зрителей ждут концерты и ярмарки, они могут посетить книжные выставки и сыграть в шахматы. Об этом на брифинге в центре общественных коммуникаций сообщила главный специалист Мангистауского областного управления культуры, развития языков и архивного дела Лаура Бакиева, передает Lada.kz.

Фото из архива
Фото из архива

Мангистаусцев в честь праздников ждут более 160 мероприятий, которые охватят все города и районы области.

«Главные праздничные действа в Актау состоятся 5 июля на площади амфитеатра. Там в 20:00 начнется концерт, организованный силами артистов КДК имени Абая и посвященного Дню столицы. В 21:00 артистов КДК сменят их коллеги из Мангистауской областной филармонии имени Мурата Ускинбаева. Публике будет представлен праздничный концерт «Домбыра - асыл мұра», посвященный Национальному дню домбры», – проинформировала Лаура Бакиева.

Заместитель директора КДК имени Абая Маргарита Омарова отметила, что в концертной программе примут участие более 400 домбристов.

В рамках мероприятия будут организованы специальные площадки, где можно будет сыграть в шахматы и тогызкумалак. Жители смогут принять участие в национальных играх и провести время с детьми содержательно и интересно.

Сегодня, 2 июля, на площади на набережной Актау в рамках празднования Национального дня домбры также будет организовано масштабное культурное мероприятие с участием молодых артистов.

Грандиозно отметить сразу два праздника собираются и Жанаозене. Там состоится концерт «Soundtrack Gala». Прозвучат мировые мелодии в исполнении оркестра народных инструментов Дома культуры «Мунаиши». Кроме того, состоится гастрольный концерт симфонического оркестра театра «Астана балет».

В Бейнеу будет организовано праздничное мероприятие «Күмбірле, домбыра!», посвященное Национальному дню домбры, и праздничный концерт «Еңселі Елорда» в честь Дня Астаны.

Кроме того, с участием региональных артистов состоятся концерты оркестра народных инструментов, фольклорного ансамбля «Құлшар» и ансамбля «Домбырашылар».

В Тупкараганском районе пройдут праздничные программы под названиями «Домбыра күні – ұлттың үні» и «Гүлдене бер, Астана!», в Мунайлы зрителей ждет праздник «Домбыра – халық мұрасы», Dombyra Party.

Не останутся без праздника и жители Мангистауского района. Там публике будет представлен праздничный концерт с участием региональных артистов.

В рамках праздничных мероприятий будут организованы концерты, книжные выставки, творческие встречи и национальные игры для популяризации национального наследия и широкого освещения исторического значения столицы.

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