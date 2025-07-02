«Не нужно исследований, чтобы понять, что Каспий высыхает» – эксперт

Казахстанские экологи и активисты по защите окружающей среды обеспокоены тем, что уровень Каспийского моря будет снижаться и дальше, сообщает Lada.kz .

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Как передает телекомпания Аль-Джазира, согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature в апреле, уровень Каспийского моря, вероятно, снизится на 18 метров, и может потерять до 34 процентов своей поверхности к концу столетия.

Снижение уровня воды даже на 5-10 метров может нарушить ключевые экосистемы в этом районе, включая среду обитания эндемичных каспийских тюленей и осетровых.

Нам не нужно проводить никаких исследований, чтобы знать, что море высыхает. Это видно невооруженным глазом, - заявил председатель регионального экологического совета ассоциации ECOJER и член общественного совета при министерстве экологии и природных ресурсов РК Адильбек Козыбаков.

Многие опасаются, что Каспийское море может разделить судьбу близлежащего Аральского моря, расположенного между Казахстаном и Узбекистаном, которое начало высыхать в 1960-х годах, поскольку реки, питающие его, активно использовались для орошения хлопковых полей.

В настоящее время море занимает всего 10 процентов своей первоначальной поверхности, и его упадок оказал огромное влияние на местную экосистему и здоровье людей.

Как и в случае с Аральским морем, беды Каспия вызваны не только изменением климата.

Волга, крупнейшая и самая длинная река Европы, расположенная в России, является источником 80-85 процентов каспийской воды.

По мнению экспертов, управление водными ресурсами в России повлияло на море. За эти годы страна построила множество плотин и водохранилищ на Волге и использовала ее воду для сельского хозяйства и промышленности. В результате в Каспийское море поступает гораздо меньше воды.

Сто лет назад осетр жил много десятилетий, и его никто не трогал. Он вырос до огромных размеров, которые мы можем видеть на исторических фотографиях. Сегодня популяция осетровых была уничтожена браконьерами, а среда обитания загрязнена нефтяными компаниями, - говорит эксперт.

В Актау Адильбек Козыбаков работает с местной администрацией, жителями и группами гражданского общества, одновременно поднимая тревогу на национальном уровне, присоединяясь к экологическим инициативам.

Мы хотим поднять эти вопросы снизу, чтобы показать правительству, что люди обеспокоены - не только экологи, но и рядовые граждане, жители Актау, которые выросли здесь, и которые беспокоятся о будущем своих детей и внуков, - говорит Адильбек Козыбаков.

Три крупных нефтяных месторождения Казахстана, открытых в советские времена, эксплуатируются иностранными компаниями.

В феврале этого года Вадим Ни, юрист по вопросам охраны окружающей среды из Казахстана, стоящий за кампанией «Save the Caspian Sea», решил подать в суд на собственное правительство.

Он утверждает, что контракты государства, подписанные с многонациональными нефтегазовыми компаниями, держатся в секрете, что делает невозможным определение их реального воздействия на окружающую среду вокруг Каспийского моря.

В 1990-х годах Казахстан обрел независимость после распада СССР. Когда стало ясно, что его запасы нефти и газа можно добывать и транспортировать в другие страны, крупные энергетические компании и их юристы устремились в страну, чтобы заключить сделки.

Они вели переговоры о своих контрактах с казахским государством, чтобы они подчинялись международному частному праву, гарантируя, что детали сделок останутся конфиденциальными. В результате, в случае конфликта между подписавшими сторонами, споры должны будут разрешаться международными арбитражными судами.

Вадим Ни сказал, что это несправедливо и противоречит международному праву, согласно Орхусской конвенции, которая обеспечивает открытый доступ к экологической информации.

Нефтяные компании не хотят сокращать свои доходы и увеличивать свою ответственность за окружающую среду. Хотя они часто проводят экологические исследования, чтобы продемонстрировать должную осмотрительность, есть основания сомневаться в объективности и надежности этих результатов, учитывая их корыстные интересы. Кроме того, мы обсуждаем энергетический переход и немецкие инвестиции в водородную энергетику на Каспии. Но это будет зеленая энергия для Европы, а не для нас. Водород требует огромного количества электроэнергии, вырабатываемой возобновляемыми источниками энергии, и нам придется иметь дело с отходами и загрязнением воды, - сказал Вадим Ни.

Суд не принял дело к рассмотрению, заявив, что нет оснований для возбуждения дела. Но, Вадим Ни отметил, что если его апелляция не будет удовлетворена, он будет добиваться рассмотрения дела в рамках международной правовой системы.

Напомним, в северной части Каспийского моря появился новый остров. Ученые называют его еще одним доказательством обмеления водоема.

Для справки

Орхусская конвенция – конвенция Европейской Экономической Комиссии ООН «О доступе к информации, участии общественности в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды».