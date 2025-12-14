Очередное землетрясение зафиксировали в Каспии

Сейсмическая активность была зафиксирована в море на глубине 72 километров. Об этом Lada.kz сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

Фото: Google maps

Землетрясение было зарегистрировано 13 декабря в 21:33 часов по местному времени.

По данным сейсмологов, очаг подземных толчков залегал на глубине 72 километров. Магнитуда составила 3,1 балла.

Координаты гипоцентра – 39°58′12″ северной широты и 51°43′48″ восточной долготы.

Сейсмическая активность была зафиксирована примерно в 415 километрах от Актау.

Сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.

Напомним, ранее сейсмологи объяснили, почему в Каспийском море происходят землетрясения.