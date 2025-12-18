Архары попали на видео в Устюртском заповеднике

Видео с группой архаров публиковано в официальном Instagram-аккаунте Устюртского государственного природного заповедника, передает Lada.kz .

Фото: kazpravda.kz

По информации заповедника, сотрудник заповедника проводил мониторинг дикой природы в связи с недавними внезапными изменениями погодных условий.

В процессе мероприятия ему удалось снять на видео группу архаров в Устюртском заповеднике.

Архары, по всей видимости, находятся в хорошем состоянии, - отмечается в сообщении заповедника.

Устюртский уриал (он же устюртский муфлон, устюртский горный баран) – парнокопытное животное из рода баранов, подвид уриала. Ведёт оседлый образ жизни. Живёт в невысоких пустынных горах и чинках. В Казахстане распространён на Устюрте. Занесён в Красную книгу Казахстана, а также в Красный список международного союза охраны природы и природных ресурсов (МСОП).

