Редкую степную кошку зафиксировали фотоловушки на Устюрте в Мангистау

На территории плато Устюрт в Мангистауской области фотоловушки зафиксировали степную кошку — редкого и скрытного хищника. Об этом сообщили в Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия (АСБК), передает Lada.kz.

стоп-кадр из видео

Животное попало в объектив автоматических камер, установленных в рамках мониторинга дикой природы региона. Специалисты отмечают, что такие кадры являются важным подтверждением присутствия вида в естественной среде обитания и свидетельствуют о сохранности экосистем Устюрта.

Степная кошка — дикий хищник средних размеров, внешне напоминающий крупную домашнюю кошку, но отличающийся более массивным телосложением, плотной шерстью и характерным полосатым окрасом. Длина тела взрослой особи может достигать 70 сантиметров, хвост — до 35 сантиметров. Вес обычно составляет от 3 до 6 килограммов.

Этот вид предпочитает открытые и полупустынные пространства, степи и каменистые равнины. Ведёт преимущественно ночной образ жизни, отличается осторожностью и скрытностью, поэтому встретить степную кошку в дикой природе крайне сложно. Основу её рациона составляют грызуны, птицы и мелкие рептилии.

По данным экологов, степная кошка играет важную роль в поддержании природного баланса, регулируя численность мелких животных. В то же время вид уязвим к человеческой деятельности — сокращению ареала обитания, браконьерству и деградации природных территорий.

В Казахстане степная кошка находится под охраной, а её фиксация с помощью фотоловушек позволяет учёным лучше изучать маршруты передвижения, численность и поведение хищника без вмешательства в дикую среду.