В Мангистау начат приём заявок на отстрел волков и шакалов

Мангистауская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира сообщает о начале приёма заявок на отстрел волка и шакала на 2026 год в соответствии с утверждённым биологическим обоснованием, передает Lada.kz .

Фото: областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира

В соответствии с биологическим обоснованием в Мангистауской области разрешения на отстрел волка будут выдаваться только в случаях регистрации фактов нападения на домашний скот или захода бродячих особей на территорию населённых пунктов.

Подача заявлений осуществляется исключительно в электронном формате через портал «Е-лицензия» в прежнем порядке. Разрешение на отстрел животных, численность которых подлежит регулированию, выдаётся в электронном виде автоматически, без участия услугодателя - территориальной инспекции.