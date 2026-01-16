Несанкционированная свалка в Актау – на сообщение жительницы отреагировали экологи

В департаменте экологии Мангистауской области сообщили, что несанкционированную свалку у городского кладбища в 29А микрорайоне расчистили, а акимат оштрафовали, передает Lada.kz .

Фото: ДЭ МО

Специалисты регионального департамента экологии совместно с сотрудниками полиции Актау выехали на место и провели осмотр. Выяснилось, что участок находится в государственной собственности.

Сотрудниками полиции был составлен протокол за нарушение требований законодательства, а именно за непринятие своевременных мер по ликвидации свалки со стороны местного исполнительного органа. К ответственности по статье 505 КоАП РК привлекли представителя Актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, - сообщили в департаменте экологии Мангистауской области.

В ведомстве призвали жителей не допускать несанкционированного сброса отходов, бережно относиться к окружающей среде и соблюдать чистоту.

Напомним, 14 января на свалку в районе городского кладбища, расположенного в 29А микрорайоне, пожаловалась жительница Актау.