Зимняя жизнь диких животных и птиц в природном парке «Кызылсай»

Фото: парк Кызылсай

Информацию о состоянии диких животных и птиц в зимний период сотрудники парка получают с помощью фотоловушек, установленных на особо охраняемых природных территориях. Фотоловушки позволяют круглосуточно фиксировать передвижение и поведение представителей животного мира, не нарушая их естественной среды обитания.

В зимний период такие наблюдения особенно важны, поскольку позволяют оценить адаптацию животных и птиц к суровым погодным условиям, а также их численность и активность.

Полученные видеокадры демонстрируют, что животный мир парка «Кызылсай» находится в стабильном состоянии. Зафиксированы различные виды млекопитающих и птиц, которые продолжают вести активный образ жизни даже в холодное время года.

Администрация парка отмечает, что мониторинг с использованием фотоловушек является эффективным инструментом для охраны биоразнообразия и принятия своевременных мер по сохранению редких и уязвимых видов.