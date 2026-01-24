Как кипит жизнь степи в Мангистау зимой (видео)

Представители государственного регионального природного парка «Кызылсай»» с помощью фотографий и видео показывают, как обитатели степи переживают зиму, передаёт Lada.kz .

Фото сотрудников парка

В зимний период специалисты парка «Кызылсай» ведут регулярные наблюдения за состоянием животного мира на охранных территориях парка.

Несмотря на суровые погодные условия, обитатели мангистауских степей сохраняют активность. Особое внимание уделяется естественным и искусственным водопоям, куда в холодное время года регулярно приходят лисицы, архары, а также другие виды диких животных. Эти участки играют важную роль в поддержании жизнедеятельности фауны зимой.

По словам сотрудников парка, текущее состояние животных оценивается как стабильное. Следы и визуальные наблюдения подтверждают, что звери успешно адаптируются к сезонным условиям, своевременно находят воду и корм. Параллельно ведётся контроль за сохранностью мест обитания и соблюдением природоохранного режима.